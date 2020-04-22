2020 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu? Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

Belli bir performans kazanımı ve aynı zamanda etkileyici ses çıkarması nedeniyle, günümüzde görüntülü egzoz çok sık kullanılmaktadır. Araç ve motosikletlerde kullanılan bu gürültülü egzoz trafikte yasaktır. O yüzden trafik ekiplerince seyir halinde yakalanma durumu olduğunda zaman ciddi cezalar ile karşı karşıya kalınabilir.

2020 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu?

Mevzuata uygun olarak yapılmayan ve belge dışında gerçekleştirilen birtakım değişiklikler trafikte bazı cezalara çarptırılmaktadır. Trafikte çevreye gürültü açısından rahatsız eden gürültülü egzoz ise 2020 yılı itibariyle güncellenmiş olarak 1002 TL değerine çıkmış durumda. Eğer bu ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 gibi bir indirim yapılmaktadır.

Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

Gürültülü egzozlar için alınan ceza 2020 yılı itibariyle 1002 TL’ye çıktı. Aynı zamanda ceza ile beraber araç trafikten men edilir ve çekilir. Abart egzoz olarak da bilinen gürültülü egzozlar ise gelir idaresi başkanlığına ödenmektedir. Daha sonra ödenmiş olan belge ile beraber araç çekildiği yerden teslim alınabilir. Eğer ceza zamanında ödenmezse her ay içerisinde belirli yüzdeler ile daha yüksek noktaya çıkabilir.