32 Nerenin Plakası? Isparta İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Her ilin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bunlardan birisi de 32 numaralı plaka kodudur. Peki 32 nerenin plakası? Isparta ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Bu konuyu sizler için detayları ile hazırladık.
Ülkemizde 81 vilayet bulunmaktadır. Bulunan her vilayete ait bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduğunu göstermektedir. 32 numaralı plaka kodu ise Isparta iline aittir.
32 Nerenin Plakası?
32 numaralı plaka kodu ülkemizde yer alan Isparta iline aittir. Isparta iline kayıtlı her aracın plaka kodu 32 olmaktadır.
Isparta İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
32 AC 001-32 AZ 999 Isparta Merkez
32 C 0001-32 C 9999 Isparta Merkez
32 DA 001-32 DZ 999 Isparta Merkez
32 FA 001-32 FZ 999 Isparta Merkez
32 HA 001-32 HZ 999 Isparta Merkez
32 MA 001-32 MA 999 Isparta Merkez
32 S 0001-32 S 9999 Isparta Merkez
32 T 0001-32 T 9999 Isparta Merkez
32 EA 001-32 ED 999 Yalvaç
32 EK 001-32 EK 999 Yalvaç
32 YA 001-32 YZ 999 Yalvaç
32 EH 001-32 EH 999 Eğirdir
32 EL 001-32 EZ 999 Eğirdir
32 K 0001-32 K 9999 Keçiborlu
32 KA 001-32 KZ 999 Gelendost
32 NA 001-32 NZ 999 Senirkent
32 SA 001-32 SZ 999 Şarkikaraağaç
32 UA 001-32 UZ 999 Uluborlu