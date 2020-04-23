32 Nerenin Plakası? Isparta İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 vilayet bulunmaktadır. Bulunan her vilayete ait bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduğunu göstermektedir. 32 numaralı plaka kodu ise Isparta iline aittir.

32 Nerenin Plakası?

32 numaralı plaka kodu ülkemizde yer alan Isparta iline aittir. Isparta iline kayıtlı her aracın plaka kodu 32 olmaktadır.

Isparta İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

32 AC 001-32 AZ 999 Isparta Merkez

32 C 0001-32 C 9999 Isparta Merkez

32 DA 001-32 DZ 999 Isparta Merkez

32 FA 001-32 FZ 999 Isparta Merkez

32 HA 001-32 HZ 999 Isparta Merkez

32 MA 001-32 MA 999 Isparta Merkez

32 S 0001-32 S 9999 Isparta Merkez

32 T 0001-32 T 9999 Isparta Merkez

32 EA 001-32 ED 999 Yalvaç

32 EK 001-32 EK 999 Yalvaç

32 YA 001-32 YZ 999 Yalvaç

32 EH 001-32 EH 999 Eğirdir

32 EL 001-32 EZ 999 Eğirdir

32 K 0001-32 K 9999 Keçiborlu

32 KA 001-32 KZ 999 Gelendost

32 NA 001-32 NZ 999 Senirkent

32 SA 001-32 SZ 999 Şarkikaraağaç

32 UA 001-32 UZ 999 Uluborlu