60 Nerenin Plakası? Tokat İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Araç plakalarında bulanan harf ve numaralar, aracın kayıtlı olduğu yer hakkında bazı bilgiler vermektedir. Buna göre TR sembolünün yanındaki iki haneli numara ili, harfler ise ilçeyi temsil etmektedir. En sağda bulunan rakamlar da sıra numarası olarak kabul edilmektedir.

60 Nerenin Plakası?

60 numaralı plaka, Türkiye’de Tokat iline ait olarak hizmet vermektedir. Yapılan son araştırmalara göre Tokat’ta bulunan motorlu araçlar, ülkedeki araçların binde sekizine denk gelmektedir.

Tokat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Tokat, il merkezi de dahil olmak üzere toplamda 12 ilçeye sahip bir şehirdir. Bu kapsamda şehrin en kalabalık ilçelerine ait plaka kod ve harfleri aşağıdaki gibi listelenmektedir

Merkez: AC/AZ, BA/BZ, DA/DU harf kodu ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 1001/1200 harf aralığı

Turhal: DV/DZ, EA/EU, ET/EU, FH/FN harf kodu ve 001/999 harf aralığı

Niksar: EK/EP, FP/FT harf kodu ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 0601/0800 harf aralığı

Erbaa: EB/EJ, EV/EZ FU/FZ, KA/KZ harf kodu ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 0801/1000 harf aralığı

Zile: FA/FF harf kodu ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 0201/0400 harf aralığı





