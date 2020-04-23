66 Nerenin Plakası? Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları her ile farklı olarak verilmiştir. Aynı zamanda iller arası farklı olan bu kodların yanında ilçeler arası harf ve kodlar farklıdır.

66 Nerenin Plakası?

Türkiye’nin plaka kodları arasında bulunan 66 plaka kodu Yozgat ilinin kodudur.

Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

AC 001 – 999 Merkez

DA 001 - 999 Merkez

DF 001 – 999 Boğazlıyan

DK 001 – 999 Merkez

DL 001 – 999 Boğazlıyan

DP 001 – 999 Merkez

DS 001 –999 Boğazlıyan

DU 001 –999 Merkez

EA 001 –999 Boğazlıyan

FA 001 – 999 Çekerek

HA 001 – 999 Akdağmadeni

KA 001 – 999 Yerköy

LA 001 – 999 Sorgun

M 0001 – 1000 Merkez

M 1001 – 1500 Akdağmadeni

M 1501 – 2000 Boğazlıyan

M 2001 – 2500 Çayıralan

M 2501 – 3000 Çekerek

M 3001 – 3500 Sarıkaya

M 3501 – 4000 Sorgun

M 4001 – 4500 Şefaatli

M 4501 – 5000 Yerköy

NA 001 – 999 Sarıkaya

PA 001 – 999 Şefaatli

RA 001 – 999 Çayıralan

SA 001 – 999 Merkez

T 0001 – 1000 Merkez

T 1001 – 1500 Akdağmadeni

T 1501 – 2000 Boğazlıyan

T 2751 – 3000 Çekerek

T 3001 – 3500 Sarıkaya

66 T 3501 – 66 T 4500 Sorgun

66 T 4501 – 66 T 4750 Şefaatli

66 T 4751 – 66 T 5750 Yerköy

66 T 5751 – 66 T 6000 Çayıralan