66 Nerenin Plakası? Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı olduğu belirlenebilmektedir. Birçok ilin plakası biliniyor olsa da bazı plaka kodlarının hangi ile ait oldukları hatırlanamayıp, bilinemeyebiliyor. Bilinmeyen plaka kodları hangi ile ait olduğu merak ediliyor. 66 nerenin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nedir? Bu gibi soruların cevaplarını detayları ile derledik.
Plaka kodları her ile farklı olarak verilmiştir. Aynı zamanda iller arası farklı olan bu kodların yanında ilçeler arası harf ve kodlar farklıdır.
66 Nerenin Plakası?
Türkiye’nin plaka kodları arasında bulunan 66 plaka kodu Yozgat ilinin kodudur.
Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
AC 001 – 999 Merkez
DA 001 - 999 Merkez
DF 001 – 999 Boğazlıyan
DK 001 – 999 Merkez
DL 001 – 999 Boğazlıyan
DP 001 – 999 Merkez
DS 001 –999 Boğazlıyan
DU 001 –999 Merkez
EA 001 –999 Boğazlıyan
FA 001 – 999 Çekerek
HA 001 – 999 Akdağmadeni
KA 001 – 999 Yerköy
LA 001 – 999 Sorgun
M 0001 – 1000 Merkez
M 1001 – 1500 Akdağmadeni
M 1501 – 2000 Boğazlıyan
M 2001 – 2500 Çayıralan
M 2501 – 3000 Çekerek
M 3001 – 3500 Sarıkaya
M 3501 – 4000 Sorgun
M 4001 – 4500 Şefaatli
M 4501 – 5000 Yerköy
NA 001 – 999 Sarıkaya
PA 001 – 999 Şefaatli
RA 001 – 999 Çayıralan
SA 001 – 999 Merkez
T 0001 – 1000 Merkez
T 1001 – 1500 Akdağmadeni
T 1501 – 2000 Boğazlıyan
T 2751 – 3000 Çekerek
T 3001 – 3500 Sarıkaya
66 T 3501 – 66 T 4500 Sorgun
66 T 4501 – 66 T 4750 Şefaatli
66 T 4751 – 66 T 5750 Yerköy
66 T 5751 – 66 T 6000 Çayıralan