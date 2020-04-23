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23.04.2020 - 18:23 |

66 Nerenin Plakası? Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı olduğu belirlenebilmektedir. Birçok ilin plakası biliniyor olsa da bazı plaka kodlarının hangi ile ait oldukları hatırlanamayıp, bilinemeyebiliyor. Bilinmeyen plaka kodları hangi ile ait olduğu merak ediliyor. 66 nerenin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nedir? Bu gibi soruların cevaplarını detayları ile derledik.

66 Nerenin Plakası? Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları her ile farklı olarak verilmiştir. Aynı zamanda iller arası farklı olan bu kodların yanında ilçeler arası harf ve kodlar farklıdır.

 66 Nerenin Plakası?

 Türkiye’nin plaka kodları arasında bulunan 66 plaka kodu Yozgat ilinin kodudur.

 Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

 AC 001 – 999 Merkez

 DA 001 - 999 Merkez

 DF 001 – 999 Boğazlıyan

 DK 001 – 999 Merkez

 DL 001 – 999 Boğazlıyan

 DP 001 – 999 Merkez

 DS 001 –999 Boğazlıyan

 DU 001 –999 Merkez

 EA 001 –999 Boğazlıyan

 FA 001 – 999 Çekerek

 HA 001 – 999 Akdağmadeni

 KA 001 – 999 Yerköy

 LA 001 – 999 Sorgun

 M 0001 – 1000 Merkez

 M 1001 – 1500 Akdağmadeni

 M 1501 – 2000 Boğazlıyan

 M 2001 – 2500 Çayıralan

 M 2501 – 3000 Çekerek

 M 3001 – 3500 Sarıkaya

 M 3501 – 4000 Sorgun

 M 4001 – 4500 Şefaatli

 M 4501 – 5000 Yerköy

 NA 001 – 999 Sarıkaya

 PA 001 – 999 Şefaatli

 RA 001 – 999 Çayıralan

 SA 001 – 999 Merkez

 T 0001 – 1000 Merkez

 T 1001 – 1500 Akdağmadeni

 T 1501 – 2000 Boğazlıyan

 T 2751 – 3000 Çekerek

 T 3001 – 3500 Sarıkaya

 66 T 3501 – 66 T 4500 Sorgun

 66 T 4501 – 66 T 4750 Şefaatli

 66 T 4751 – 66 T 5750 Yerköy

 66 T 5751 – 66 T 6000 Çayıralan

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