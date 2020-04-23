968 Nerenin Telefon Kodu? +968 Hangi Ülkeye Ait?

968 numarası da ülke telefon kodları içerisinde bulunmaktadır. Her ülkenin kendisine ait ülke telefon kodu bulunmaktadır. Bu kod telefon hattı ve telefon görüşmelerinde ülkenin kimliği niteliğindedir. 968 Umman'ın ülke telefon kodudur.

Ummanda kullanılan tüm telefon numaraları +968 ile başlamaktadır. Ülkedeki tüm numaralar 968 ile başladığı için, ülke içi aramalarda 968 numarasını girmeye gerek yoktur. Ülkeler arası görüşmelerde ise özellikle ülke alan kodunun girilmesi gerekmektedir.

968 Nerenin Alan Kodu?

Telefon aramalarında numara başında çıkan ve ülke telefon kodu olan +968 Umman'a aittir. Umman da bulunan birisi ile telefon görüşmesi yapabilmek için, +968 ile başlayan numara olması gerekmektedir. Başka bir ülkeden arama yapabilmek için +968 ülkelerin telefon kodunun mutlaka kullanılması gerekmektedir.