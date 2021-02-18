Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Nedir? 2021 Kırmızı Işık İhlali Cezası

KIRMIZI IŞIK CEZASI NE KADAR?

Trafikte güvenli bir şekilde araç geçimini sağlamakla görevli olan ışık cihazlarına uymayan araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu trafik kanununda belirtmiştir.

Kırmızı ışık kuralına uymamak, 314 TL. dir.



2019 yılında 2020 yılına göre yapılmış olan son düzenlemeye göre kımızı ışık ihlaline uyan araç sahipleri 1 yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışıkta geçerlerse 30 gün ehliyetlerine el koyulur, 6 defa geçerlerse 45 gün,9 defa kırmızı ışıkta geçenlere ise 60 gün ehliyetlerine el koyulur. Kırmızı ışık ihlalinde 6 veya daha fazla kırmızı ışıkta geçen sürücülere Psiko-teknik değerlendirmeye ve Psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilirler. Bunun sonucunda tüm tetkikleri yapılan araç sahiplerine verilen idari para cezasını ödedikten sonra belgeleri iade edilir.



KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI KAÇ GÜNDE GELİR?



Trafikte kırmızı ışıkta geçen araç sürücülerine araç plakası tespitinden sonra verilmiş olan ceza 1 hafta 10 gün içerisinde ikametgâh ettiğiniz adrese gelir. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler e devlet sistemi üzerinden daha da erken aldığı cezayı öğrenebilirler.