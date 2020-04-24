24.04.2020 - 17:04 |
Konya İl Posta Kodu Nedir? Konya İlçelerinin Posta Kodları
Türkiye'nin 81 ili bulunuyor. Posta dağıtımı için 81 ile özel de posta kodu belirlenmiştir. Posta kodları düzgün bir şekilde posta dağıtımı ve kargo dağıtımında etkili bir kodlardır. Posta kodlarını bazen unutabiliyor hatta bazen hiç bilemiyor olabiliyoruz. Bu noktada posta kodlarını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Konya'da yaşayan da Konya ilinin posta kodunu merak etmektedirler. Peki, Konya il posta kodu nedir? Konya ilçelerinin posta kodlarına dair tüm bilgileri derledik.
Konya ilinin ve Konya ilçelerinin posta kodları ayı ayrı olarak düzenlenmiştir. Konya ilçeleri merkezden farklı posta kodlarını kullanmaktadır.
Konya Posta Kodu
Konya ilinin posta kodu 42000'dır. İlçeler için ise 42 ile başlayan farklı posta kodları vardır.
Konya İlçelerinin Posta Kodları
Konya ilçelerinin her biri farklı posta kodlarını kullanır. İşte Konya ilçelerinin posta kodları;
Konya - Karatay ( 42010 )
Konya - Meram ( 42030 )
Konya - Selçuklu ( 42100 )
Konya - Ahırlı ( 42180 )
Konya - Akören ( 42460 )
Konya - Akşehir ( 42550 )
Konya - Altınekin ( 42450 )
Konya - Beyşehir ( 42700 )