Konya İl Posta Kodu Nedir? Konya İlçelerinin Posta Kodları

Konya ilinin ve Konya ilçelerinin posta kodları ayı ayrı olarak düzenlenmiştir. Konya ilçeleri merkezden farklı posta kodlarını kullanmaktadır.

Konya Posta Kodu

Konya ilinin posta kodu 42000'dır. İlçeler için ise 42 ile başlayan farklı posta kodları vardır.

Konya İlçelerinin Posta Kodları

Konya ilçelerinin her biri farklı posta kodlarını kullanır. İşte Konya ilçelerinin posta kodları;

Konya - Karatay ( 42010 )

Konya - Meram ( 42030 )

Konya - Selçuklu ( 42100 )

Konya - Ahırlı ( 42180 )

Konya - Akören ( 42460 )

Konya - Akşehir ( 42550 )

Konya - Altınekin ( 42450 )

Konya - Beyşehir ( 42700 )