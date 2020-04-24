24.04.2020 - 17:07 |
Küçükçekmece Posta Kodu Nedir? İstanbul Küçükçekmece Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un ve İstanbul'un her bir ilçesi için ayrı ayrı posta kodları belirlenmiştir. Bu posta kodları posta haberleşmeyi düzgün bir şekilde işlemesini sağlar. Posta kodları her il için ayrı olduğundan dolayı çoğu zaman posta kodları hakkında bilgimiz olmayabiliyor. Özellikle posta kodlarının bilinmesi adrese teslim kargo taşımacılıkta önem teşkil eder. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi için de ayrıca bir posta kodu belirlenmiştir. Peki, Küçükçekmece posta kodu nedir? İstanbul Küçükçekmece mahallelerinin posta kodlarına dair tüm bilgiler.
Küçükçekmece ve Küçükçekmece mahalleleri ayrı ayrı posta kodları bulunuyor. Bazı mahalleler ise aynı posta kodunu, bazıları ise farklı posta kodlarını kullanıyorlar.
Küçükçekmece Posta Kodu
Küçükçekmece posta kodu 34290'dır.
İstanbul Küçükçekmece Mahalleleri Posta Kodları
34307 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Atakent
- Atatürk
- Mehmet Akif
34303 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Halkalı
- Halkalı merkez
- İstasyon
- Yarımburgaz
34290 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Cennet
- Cumhuriyet
- Fatih
- Kanarya
- Yeni
34295 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Beşyol
- Sefaköy
- Fevziçakmak
- Gültepe
- İnönü
- Kartaltepe
- Kemalpaşa
- Söğütlüçeşme
- Sultanmurat
- Tevfikbey
- Yeşilova