Küçükçekmece Posta Kodu Nedir? İstanbul Küçükçekmece Mahallelerinin Posta Kodları

Küçükçekmece ve Küçükçekmece mahalleleri ayrı ayrı posta kodları bulunuyor. Bazı mahalleler ise aynı posta kodunu, bazıları ise farklı posta kodlarını kullanıyorlar.

Küçükçekmece Posta Kodu

Küçükçekmece posta kodu 34290'dır.

İstanbul Küçükçekmece Mahalleleri Posta Kodları

34307 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Atakent

- Atatürk

- Mehmet Akif

34303 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Halkalı

- Halkalı merkez

- İstasyon

- Yarımburgaz

34290 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Cennet

- Cumhuriyet

- Fatih

- Kanarya

- Yeni

34295 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Beşyol

- Sefaköy

- Fevziçakmak

- Gültepe

- İnönü

- Kartaltepe

- Kemalpaşa

- Söğütlüçeşme

- Sultanmurat

- Tevfikbey

- Yeşilova





