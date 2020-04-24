Manisa İl Posta Kodu Nedir? Manisa İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları her ilin birbirinden farklıdır. Posta gönderiminde alıcının adresi ile birlikte varış yerinin posta kodu da yazılır. Bu sebeple posta kodları posta gönderimlerinin hızlı gönderilmesini sağlar. Manisa ilinin posta kodu ise 45000'dır.

Manisa Posta Kodu

Manisa ili ülkemizin batısında yer alır. Posta kodu ise 45000'dır. Başka bir şehirden Manisa iline gönderilecek postalarda posta kodu olan 45000 rakamları yazılmalıdır.

Manisa İlçelerinin Posta Kodları

- Ahmetli İlçesi: 45450

- Akhisar İlçesi: 45200

- Alaşehir İlçesi: 45600

- Demirci İlçesi: 45900

- Gölmarmara İlçesi: 45580

- Gördes İlçesi: 45750

- Kırkağaç İlçesi: 45730

- Köprübaşı İlçesi: 45940

- Kula İlçesi: 45180

- Salihli İlçesi: 45320

- Sarıgöl İlçesi: 45470

- Saruhanlı İlçesi: 45880

- Selendi İlçesi: 45970

- Soma İlçesi: 45520

- Şehzadeler İlçesi: 45060

- Turgutlu İlçesi: 45400

- Yunus Emre İlçesi: 45125