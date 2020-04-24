24.04.2020 - 17:20 |
Pendik Posta Kodu Nedir? İstanbul Pendik Mahallelerinin Posta Kodları
Ülkemizde her ilin kendine özgü olan bir posta kodu bulunmaktadır. Hem illerin hem de ilçelerin de kendine özgü bir posta kodu bulunur. Dolayısıyla posta kodları ilçeleri hatta mahallelere kadar değişkenlik gösterebiliyor. Posta kodları sayesinde adreslere teslim gerçekleştirilir ve postalar kolayca ulaştırılır. İstanbul'un Pendik ilçesi de İstanbul'dan farklı bir posta kodu kullanmaktadır. Peki, Pendik posta kodu nedir? İşte Pendik posta koduna dair tüm bilgiler.
Pendik posta kodu Pendik ilçesine özgü olup farklı Pendik mahalleleri de aynı zamanda farklı posta kodları bulunmaktadır.
Pendik Posta Kodu
Pendik posta kodu nedir sorusunun cevabı 34890'dır. Her ilin kendine özgü bir posta kodu bulunur. Pendik ilçesine de özel posta kodu olarak 34890 belirlenmiştir.
İstanbul Pendik Mahalleleri Posta Kodları
Pendik mahallelerinin bazıları aynı posta kodunu bazıları ise farklı posta kodları kullanmaktadır. İşte Pendik mahallelerinin posta kodları;
34893 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Bahçelievler
- Sapanbağları
- Yenimahalle
- Yeşilbağlar
34899 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Çamçeşme
- Esenler
- Fevzi Çakmak
- Kavakpınar
34890 posta kodunun kullanan mahalleler;
- Çarşı
- Batı
- Doğu
Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.