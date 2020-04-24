Pendik Posta Kodu Nedir? İstanbul Pendik Mahallelerinin Posta Kodları

Pendik posta kodu Pendik ilçesine özgü olup farklı Pendik mahalleleri de aynı zamanda farklı posta kodları bulunmaktadır.

Pendik Posta Kodu

Pendik posta kodu nedir sorusunun cevabı 34890'dır. Her ilin kendine özgü bir posta kodu bulunur. Pendik ilçesine de özel posta kodu olarak 34890 belirlenmiştir.

İstanbul Pendik Mahalleleri Posta Kodları

Pendik mahallelerinin bazıları aynı posta kodunu bazıları ise farklı posta kodları kullanmaktadır. İşte Pendik mahallelerinin posta kodları;

34893 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Bahçelievler

- Sapanbağları

- Yenimahalle

- Yeşilbağlar

34899 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Çamçeşme

- Esenler

- Fevzi Çakmak

- Kavakpınar

34890 posta kodunun kullanan mahalleler;

- Çarşı

- Batı

- Doğu