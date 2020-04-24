Sakarya İl Posta Kodu Nedir? Sakarya İlçelerinin Posta Kodları
Çoğu kişi tarafından ihtimal edilen posta kodları, aslında düşünülenden daha fazla öneme sahiptir. Bu kapsamda herkesin ikamet ettiği adrese ait posta kodunu bilmesi gerekmektedir. Peki, Sakarya posta kodu nedir? Sakarya ilçelerine ait posta kodları nelerdir? Sizler için bu şehirde kullanılan tüm posta kodlarını hazırladık.
Posta kodu içerisinde; ait olduğu il plaka numarası, ilçe, mahalle ve köy bilgileri yer almaktadır. 5 basamaklı bu numara, elektronik bir servis hizmeti olarak sayılmaktadır.
Sakarya Posta Kodu
Sakarya, Türkiye’nin en kalabalık 22. Şehridir. Marmara Bölgesi’nde yer alan bu şehre ait posta kodu 54000 numarasıdır. İlçe plaka kodları da 54 ile başlayıp devam etmektedir.
Sakarya İlçelerinin Posta Kodları
Sakarya iline bağlı toplamda 16 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin alfabetik dizime göre listesi ve posta kodları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Adapazarı, 54100
Akyazı, 54400
Arifiye, 54580
Erenler, 54200
Ferizli, 54110
Gevye, 54950
Hendek, 54300
Karapürçek, 54430
Karasu, 54500
Kaynarca, 54650
Kocaali, 54800
Pamukova, 54900
Sapanca, 54600
Serdivan, 54055
Söğütlü, 54160
Taraklı, 54750