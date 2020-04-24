Sakarya İl Posta Kodu Nedir? Sakarya İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu içerisinde; ait olduğu il plaka numarası, ilçe, mahalle ve köy bilgileri yer almaktadır. 5 basamaklı bu numara, elektronik bir servis hizmeti olarak sayılmaktadır.

Sakarya Posta Kodu

Sakarya, Türkiye’nin en kalabalık 22. Şehridir. Marmara Bölgesi’nde yer alan bu şehre ait posta kodu 54000 numarasıdır. İlçe plaka kodları da 54 ile başlayıp devam etmektedir.

Sakarya İlçelerinin Posta Kodları

Sakarya iline bağlı toplamda 16 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin alfabetik dizime göre listesi ve posta kodları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Adapazarı, 54100

Akyazı, 54400

Arifiye, 54580

Erenler, 54200

Ferizli, 54110

Gevye, 54950

Hendek, 54300

Karapürçek, 54430

Karasu, 54500

Kaynarca, 54650

Kocaali, 54800

Pamukova, 54900

Sapanca, 54600

Serdivan, 54055

Söğütlü, 54160

Taraklı, 54750





