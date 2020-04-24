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24.04.2020 - 17:22 |

Samsun İl Posta Kodu Nedir? Samsun İlçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde posta dağıtımını sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile posta kodları belirlenmiştir. Her ilin kendine özel bir posta kodu bulunur. Ayrıca her ilin olduğu gibi illerin ilçeleri de yine farklı posta kodları ile posta dağıtımına tabi tutulmuştur. Ülkemizde özel olarak posta kodları Samsun ili için de belirlenmiştir. Peki, Samsun il posta kodu nedir? Samsun ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte Samsun ilinin ve ilçelerinin posta kodlarına dair tüm bilgiler.

Samsun İl Posta Kodu Nedir? Samsun İlçelerinin Posta Kodları

Samsun ili için posta dağıtımı açısından özel bir kod belirlenmiştir. Ayrıca Samsun ilinin ilçeleri için de ayrı posta kodları bulunmaktadır.

Samsun Posta Kodu

Samsun il posta kodu 55000 olarak belirlenmiştir. 

Samsun İlçelerinin Posta Kodları

- Samsun Alaçam 55800

 - Samsun Asarcık 55860

 - Samsun Ayvacık 55550

 - Samsun Bafra 55400

 - Samsun Çarşamba 55500

 - Samsun Havza 55700

 - Samsun Kavak 55850

 - Samsun Ladik 55760

 - Samsun Ondokuzmayıs 55420

 - Samsun Salıpazarı 55530

 - Samsun Tekkeköy 55300

 - Samsun Terme 55600

 - Samsun Vezirköprü 55900

 - Samsun Yakakent 55810

 

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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