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24.04.2020 - 17:25 |

Sancaktepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Sancaktepe Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları her adresin bir parçasıdır. Bu sebeple posta gönderilerinde gönderilecek olan il, ilçe ve mahallenin posta kodları yazılmalıdır. Sizde kendi posta kodunuzu öğrenebilirsiniz. Sancaktepe posta kodu nedir? İstanbul Sancaktepe mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

Sancaktepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Sancaktepe Mahallelerinin Posta Kodları

 Ülkemizin posta kodları 5 harften oluşmaktadır. Her il ve ilçenin posta kodu ise birbirinden farklıdır. İstanbul Sancaktepe ilçesinin posta kodu ise 34885'dir.

Sancaktepe Posta Kodu 

İstanbul iline bağlı bulunan her ilçesine ait posta kodu bulunur. Bunlardan birisi de Sancaktepe ilçesidir. Sancaktepe ilçesinin posta kodu 34885 rakamlarından oluşmaktadır. Bu sebeple başka bir yerden İstanbul Sancaktepe ilçesine gönderilecek postalarda 34885 numaralı kod girilir.

İstanbul Sancaktepe Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul Sancaktepe ilçesinin mahalle posta kodları aşağıda belirtilmiştir. 

- Akpınar, Eyüpsultan, Fatih, Veysel Karani Mahallesi posta kodları: 34885

 - Abdurramangazi ve Osmangazi Mahallesi posta kodları: 34887

 - Atatürk, Emek, İnönü, Kemaltürkler, meclis ve sarıgazi Mahallesi posta kodları: 34785

 - Hilal, Merve, Mevlana, Paşaköy, Sefa, Yenidoğan ve Yunusemre Mahallesi posta kodları: 34791

 

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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