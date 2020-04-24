Sancaktepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Sancaktepe Mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizin posta kodları 5 harften oluşmaktadır. Her il ve ilçenin posta kodu ise birbirinden farklıdır. İstanbul Sancaktepe ilçesinin posta kodu ise 34885'dir.

Sancaktepe Posta Kodu

İstanbul iline bağlı bulunan her ilçesine ait posta kodu bulunur. Bunlardan birisi de Sancaktepe ilçesidir. Sancaktepe ilçesinin posta kodu 34885 rakamlarından oluşmaktadır. Bu sebeple başka bir yerden İstanbul Sancaktepe ilçesine gönderilecek postalarda 34885 numaralı kod girilir.

İstanbul Sancaktepe Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul Sancaktepe ilçesinin mahalle posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

- Akpınar, Eyüpsultan, Fatih, Veysel Karani Mahallesi posta kodları: 34885

- Abdurramangazi ve Osmangazi Mahallesi posta kodları: 34887

- Atatürk, Emek, İnönü, Kemaltürkler, meclis ve sarıgazi Mahallesi posta kodları: 34785

- Hilal, Merve, Mevlana, Paşaköy, Sefa, Yenidoğan ve Yunusemre Mahallesi posta kodları: 34791