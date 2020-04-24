Sarıyer Posta Kodu Nedir? İstanbul Sarıyer Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un bir ilçesi olan Sarıyer için de özel bir posta kodu bulunmaktadır. Sarıyer ilçesinin mahalleleri ise Sarıyer posta koduna bağlı kalarak benzer posta kodları ile tanımlanmıştır.

Sarıyer Posta Kodu

Sarıyer ilçesinin posta kodu 34453 olarak belirlenmiştir. Bu posta kodlarının her biri Sarıyer ilçesinde bulunan mahallelere göre değişim göstermektedir. Bu sebeple öncelikle mahallenin tanımlanması posta kodu açısından daha doğrudur.

İstanbul Sarıyer Mahallelerinin Posta Kodları

Sarıyer ilçesine bağlı bulunan mahallelerin posta kodları şu şekildedir;

1- 34396 posta koduna sahip mahalleler;

- Ayazağa, Huzur.

2- 34473 posta koduna sahip mahalleler;

- Kemer, Merkezbahçeköy, Yenimahalle.

3- 34453 posta koduna sahip mahalleler;

- Büyükdere, Çayırbaşı, Pttevleri, Kocataş, Kazımkarabekir,

4- 34467 posta koduna sahip mahalleler;

- Emirgan, Reşitpaşa.

5- 34398 posta koduna sahip mahalleler;

- Maslak.

6- 34450 posta koduna sahip mahalleler;

- Demirci, Garipçe, Gümüşdere, Kısırkaya, Kumköykilyos, Rumelifeneri, Zekeriyaköy, Uskumruköy.

7- 34470 posta koduna sahip mahalleler;

- Baltalimanı, Fatihsultanmehmet, Rumelihisarı.

8- 34450 posta koduna sahip mahalleler;

- Maden, Rumelikavağı, Sarıyermerkez, Yeni.

9- 34457 posta koduna sahip mahalleler;

- Cumhuriyet, Çamlıtepe, Darüşşafaka, Ferahevler, Tarabya, Kireçburnu.

10- 34464 posta koduna sahip mahalleler;

- Yeniköy.

11- 34460 posta koduna sahip mahalleler;

- İstinye, Pınar, Poligon.





