Ümraniye Posta Kodu Nedir? İstnabul Ümraniye Mahallelerinin Posta Kodları

Ümraniye mahallelerinin bazıları aynı lokasyonda bulunuyor. Bundan dolayı bu mahalleler ortak posta kodunu kullanmaktadırlar.

Ümraniye Posta Kodu

Ümraniye posta kodu 34764'dür.

İstanbul Ümraniye Mahalleleri Posta Kodları

34773 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Aşağıdudullu

- Ademyavuz

- Huzur

- Necip Fazıl

- Parseller

34760 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Atakent

- Armağanevler

- Site

34764 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Atatürk

- Elmalıkent

- Tantavi

34774 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Çakmak

- Çamlık

- Mehmet Akif

- Tatlısu

34776 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Esenşehir

- Esenkent

- Madenler

34771 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Cemil Meriç

- Fatih Sultan Mehmet

- Ihlamurkuyu

- Tepeüstü