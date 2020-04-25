25.04.2020 - 02:42 |
Ümraniye Posta Kodu Nedir? İstnabul Ümraniye Mahallelerinin Posta Kodları
Ülkemizde her ilçeye özel olarak posta kodu belirlenmiştir. İlçelerin sahip olduğu posta kodları ile birlikte mahalleler arası posta dağıtım gerçekleştirilir. Bazı ilçelerin bazı mahalleleri ise aynı posta kodunu kullanabilmektedir. Bulunduğumuz lokasyonun ise bazen posta kodunu bilemiyoruz. Bunun için internet üzerinden araştırma yapmaktayız. İstanbul'un Ümraniye ilçesi de özel posta koduna sahip bir ilçedir. Ümraniye posta kodu nedir? İstanbul Ümraniye mahallelerinin posta kodlarına dair tüm bilgiler.
Ümraniye mahallelerinin bazıları aynı lokasyonda bulunuyor. Bundan dolayı bu mahalleler ortak posta kodunu kullanmaktadırlar.
Ümraniye Posta Kodu
Ümraniye posta kodu 34764'dür.
İstanbul Ümraniye Mahalleleri Posta Kodları
34773 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Aşağıdudullu
- Ademyavuz
- Huzur
- Necip Fazıl
- Parseller
34760 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Atakent
- Armağanevler
- Site
34764 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Atatürk
- Elmalıkent
- Tantavi
34774 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Çakmak
- Çamlık
- Mehmet Akif
- Tatlısu
34776 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Esenşehir
- Esenkent
- Madenler
34771 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Cemil Meriç
- Fatih Sultan Mehmet
- Ihlamurkuyu
- Tepeüstü
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.