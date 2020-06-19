Annemin dokunuşuyla enfes 'kofik' dolması

Kuru biber, kuru patlıcan dolması namı diğer kofik dolması. Memleketim Elazığ’ın en güzel lezzetlerinden birisi, birde bu lezzetin içine annemin katkısı olarak nohut girince enfes bir yemek ortaya çıkıyor.

Kofik aslında yöresel bir kelimedir ve Elazığ’da içi boş ya da kurutulmuş biber, patlıcan için kullanılır. Şehirler arasında bazı tatlı rekabetler malumunuzdur. Bu rekabetten Elazığ ve Malatya da payına düşeni almıştır aslında.

Elazığlılar Kofik kelimesini genellikle Malatyalılara karşı hakaretten çok kızdırmak için kullanırlar. Futbol maçlarında tribünlerde de bir çok kez şahit olduğum ezeli ve ebedi rekabetin vermiş olduğu bir durum.



Kofik kelimesinin anlamını ve neden bu dolmaya kofik dendiğini öğrendiğimize göre şimdi gelelim o nefis tarife...



Öncelikle malzemelerimiz ile başlayalım;

- Kuru biber 4 adet

- Kuru patlıcan 4 adet

- Dana kıyma 250 gr

- Pirinç 1 su bardağı

- Haşlanmış nohut 1 su bardağı

- Domates salçası 1 tatlı kaşığı

- Biber salçası 1 yemek kaşığı

- Kuru soğan 1 adet

- Sarımsak 3 diş

- Kuru nane 1 tatlı kaşığı

- Kuru kekik 1 çay kaşığı

- Sumak 1 çay kaşığı

- Pul biber 1 çay kaşığı

- Karabiber

- Tuz



Sos için...

- Salça

- Nar ekşisi

- Tuz

- Su



Hazırlanışı

Kuru soğanı ve soğanı teknik tabir ile fine brunoaz yani mutfakta sıçan dişi dediğimiz çok ince kıyılmak üzere doğruyoruz. Sonra tüm

malzemeleri çiğden karıştırarak iç harcımızı elde ediyoruz. Bu sırada kuru sebzelerimizi kaynar suda 5 dakika kadar haşlıyoruz.



Haşlanmış olan sebzeleri üzerinde 1 parmak genişliği kalacak kadar boşluk bırakıp ağızlarını büzerek kapatıp tencereye diziyoruz. Su, salça, nar ekşisi ve tuz ile hazırladığımız sosumuzu dolmaların üzerini biraz geçecek kadar tencereye döküyoruz.



Yaklaşık yarım saat kadar suyunu da kontrol ederek pişiriyoruz.



Ben bu dolmayı sarımsaklı ve taze reyhanlı yoğurt ile yemeyi çok seviyorum size de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim.

Herkese şimdiden afiyet olsun =)



Sevgilerimle,



Ekin Eylem Ulaş