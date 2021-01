Elf’lerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas

Herkese merhabalar,

Yeni yılın bu ilk yazısında karşınıza çok farklı bir evrenin mutfağı ile çıkmak istedim. Bambaşka bir dünya orası. Müthiş bir yazar ve dil bilimcinin eseri; John Ronald Reuel Tolkien’in Orta Dünya’sından olan asil bir ırkın kültüründen, Elf’lerin mutfağından nefis bir lezzeti sizlerle paylaşmak istiyorum.



Derler ki ‘’ Bir ısırığı koca bir adamı tüm gün tok tutar’’ (one bite is enough to fill the stomach of a grown man). Bu sözü ile Yüzüklerin Efendisi serisini sevenler neden bahsettiğimi çok iyi biliyorlardır.

Lembas yani namı diğer Elf Peksimeti. Uzun süredir, bir Orta Dünya ve Tolkien hayranı olarak bu tarifi denemek ve yazmak istiyordum aslında ama kısmet yeni yılaymış. Tarifi biraz kendi damak zevkime göre revize etmiş olabilirim fakat tadını o kadar çok sevdim ki yemeklerimde bile kullanmaya başladım.



Aslında tam anlamıyla bir joker tariften bahsediyorum. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde günün hangi öğününde olursa olsun afiyetle kullanabilirsiniz.

Bu arada bu yazıyı yazarken fonda Yüzüklerin Efendisi serisi müziklerini dinlemek daha da motive olmuş şekilde yazmamı sağladı.

Bence artık 2021’in ilk yazısında bu fantastik dünyanın enfes tarifine geçebiliriz.

Hadi başlayalım.

- Un 3 su bardağı (tepeleme)

- Tereyağı 7 yemek kaşığı

- Kabartma tozu 1 yemek kaşığı

- Krema yarım su bardağında biraz fazla

- Bal 1 tatlı kaşığı

- Esmer şeker yarım su bardağından biraz az

- Vanilin 1 paket

- Tuz 1 çay kaşığı

- Tarçın 1 tatlı kaşığı

- Kabın içine un, şeker ve kabartma tozunu ekleyip harmanlıyoruz.

- İçine tereyağını ekleyip iyice yoğuruyor ve macun kıvamına getiriyoruz.

- Üzerine tarçın, tuz ve vanilini ekleyip yoğurmaya devam ederken bu sırada balı da ekliyoruz.

- Son olarak içine kremayı da ekliyor ve hamurumuzu hazır hale getiriyoruz.

- Hamurumuzun üstünü örtüp dolapta yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyoruz.

- Dinlenmiş olan hamurumuzu 4 ya da 5 eşit parçaya ayırıyoruz ve kare şekilde 2-3 cm yüksekliğinde açıyoruz. (hamuru açarken tezgahı unlamayı unutmayın)

- Bir bıçak yardımı ile üzerine çarpı şeklinde çok derin olmamak şartıyla kesik atıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz.

- 175 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 15 dakika kadar pişiriyoruz.

Bu arada filmi hatırlayanlar peksimetlerin bir yaprağa sarılı olduğunu hatırlayacaklardır. Görselde de gördüğünüz üzere ben bir pazı yaprağına sardım gayet de güzel oldu bence.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

