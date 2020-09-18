Et ile cevizin muhteşem uyumu: Avcı böreği

En sevdiğim böreklerin başında gelir kendisi. Aslında börek dediğime bakmayın;her ne kadar yufka ile yapılsa da krep ile yapılan tarifleri de vardır. İşte bu sebepten tam olarak börek diyemiyorum. Adına gelecek olursak "Avcı börek mi yaparmış da adına avcı böreği demişler’" diyeniniz eminim çoktur. Osmanlı zamanında av hayvanları ile kıyma yerine minik doğranmış etle yapıldığı için avcı böreği dendiği düşünülüyor ki bence gayet makul bir sebep. İç harcı içli köfte harcına çok benziyor. Yani et ile cevizin müthiş uyumu bu tarifte de karşımıza çıkıyor.

Her tarifimde olduğu gibi bunda da kendimi küçük bir dokunuş yapmaktan alamadım. Normal şartlarda iç harca kapya biber konmuyor fakat ben hem verdiği lezzeti hem de kıymanın soluk rengini değiştirdiği için kullanmayı çok seviyorum.

Hadi gelin şimdi tarife geçelim.

HARCI İÇİN:

- 300 gram az yağlı dana kıyma

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet kapya biber

- 50 gram ince bulgur

- 2 diş sarımsak

- 50 gram ceviz içi

- Yarım demet maydanoz

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Karabiber

- 5 gram tuz

PANE İÇİN:

- 4 adet yumurta

- 3 adet yufka

- 200 gram galeta unu

- Sıvı yağ (derin kızartma için)

Soğan ve sarımsakları minik doğrayıp tereyağda hafif kavuruyoruz.

Aynı şekilde kapya biberleri de doğrayıp kavurmaya alıyoruz.

Daha sonra kıymayı ilave edip iyice kavuruyoruz.

Bu sırada bulguru yumuşatmak için bir kaba alıp üzerine kaynar su döküp bekletiyoruz. Size küçük bir tavsiye vermek istiyorum; cevizleri biraz ılık suda bekletmek, cevizin acılığını alır.

Kavrulmuş olan kıymaya son olarak baharatlarını verip içine kıyılmış maydanoz, kıyılmış ceviz ve bulguru ekleyip soğumaya alıyoruz.

Yufkaları üst üste koyup 8 eşit parçaya kesiyoruz.

Her yufka dilimine bir miktar harç koyup rulo şeklinde sarıyoruz.

Sonra bu ruloları yumurta ve galeta unu ile paneleyip derin yağda kızartıyoruz.

Bu arada kızartmadan kaçınmak isteyenler için alternatif olarak fırında da pişirebilirsiniz. Altın sarısı rengi alması yeterli olacaktır.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

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