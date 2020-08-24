Hatay'ın meşhur 'Tepsi Oruğu' tarifi

Bu sefer karşınıza çok sevdiğim yöresel bir lezzetle çıkıyorum ve sizi Hatay’a götürüyorum.



Aslında malzeme listesi ve lezzeti ile neredeyse içli köfte ile aynı olan bu tat, sunumda farkını ortaya koyuyor. Hatta ben iç harcını avcı böreğine de benzetiyorum.



Verdiğim her yöresel tarifte olduğu gibi bu tarifte de yine kendime has ufak tefek dokunuşlar yapmaktan kendimi alamadım. Bu tarifteki en önemli dokunuşum sour cream denilen ekşili yoğurt sos olacak.



Bu tarifin bence en güzel yanı farklı sunumlara olanak tanıması. İster baklava dilimi, ister üçgen, ister havuç dilimi ve aklınıza gelebilecek daha bir çok farklı şekilde sunabilirsiniz. Bir diğer dokunuşum da normalde içeriğinde olmamasına rağmen hem lezzetinden hem de içeriğe renk katmasından dolayı kapya biber kullanmam oldu.



Şimdi malzemelere geçebiliriz...



HAMURU İÇİN:

- İnce bulgur 300gr

- İrmik 100gr

- Un 50gr

- Dana kıyma (yağsız) 100gr

- Domates salçası 1 yemek kaşığı

- Biber salçası 1 yemek kaşığı

- Sıvı yağ 1,5 su bardağı

- Su alabildiğince

- Tuz

- Karabiber

- Kimyon

İÇ HARCI İÇİN:

- Dana kıyma 500gr

- Kuru soğan 2 adet

- Sıvı Yağ 1 çay bardağı

- Ceviz içi 80 gr

- Maydanoz yarım demet

- Tuz

- Karabiber

Önce hamuruyla başlayalım.



Bulgur ve irmiği kaba alıp üzerlerine sıcak su koyalım ve suyu çekip yumuşayana kadar bekletelim.

Bu sırada iç harcını hazırlamaya geçebiliriz. Kuru soğanları ve kapya biberleri sıçan dişi doğrayıp tencerede pembeleşene kadar kavuruyoruz ve sonra kıymayı ekliyoruz.

Baharatlarını verdikten sonra kıyılmış cevizleri ekliyoruz ve ateşten aldıktan sonra kıydığımız maydanozları ekliyoruz.

Suyunu çeken, yumuşayan bulgur ve irmiğe salça, yağ, baharatlar ve unu ekleyip iyice yoğuruyoruz.

Son olarak 100 yağsız kıymayı da ekleyip homojen bir harç elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırlanan hamuru iki eşit parçaya bölüp bir parçayı iyice yağladığımız tepsinin altına dengeli bir şekilde yayıyoruz.

Sonra üzerine hazırlamış olduğumuz iç harcımızı güzelce eşit bir şekilde pay ediyoruz.

Hamurun diğer parçasını da yağlı kağıdın arasında tepsinin boyu kadar açıp harcın üzerini kapatacak şekilde üstüne seriyoruz.

Üzerini bir fırça yardımı ile iyice yağlayıp ne şekilde servis etmek istiyorsak o şekilde kesiyoruz.

Önceden 250 derecede ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişiriyoruz.

Şimdi gelelim ekşili yoğurt sosa...



-Süzme yoğurt 100gr

-Krema 30gr

-Limon suyu 20gr

-Tuz

Tüm ürünleri bir kaba alıp çırpma teli ile iyice çırpıyoruz

Ara ara tadına bakarak kıvamını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz

Hatay’dan gelen bu nefis ara sıcak işte bu kadar herkese afiyet olsun