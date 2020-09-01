Masterchef'ten İtalyan lezzeti: Arançini

Bu sefer sizi Akdeniz mutfağının önemli oyuncularından birisine, İtalya’ya götürüyorum.



İsmini, şeklinden ötürü küçük bir portakal türü olan arançiniden alan bu lezzet İtalyanların en popüler yemeklerinin başında gelmektedir. Aslında İtalyanlar nasıl mantı için Turkish Ravioli diyorlarsa bizde arançini için İtalyan İçli Köftesi diyebiliriz. Bu pirinç topları İtalya’nın her bölgesinde farklı şekilde sunulmaktadır ve bu yüzden bende kendi tarifimi sizlerle paylaşacağım. Bazı bölgelerde kıymalı, bazı bölgelerde peynir çeşitli ya da mantar çeşitlerinin kullanıldığı bu yemekte ben tavuk ve mantar kullanacağım ve nefis bir pancar sos ile sunacağım.



Temelinde risotto yatan bu yemek 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk önce risotto yapılır ve 2. aşamada ise risottoya siz ne şekil vermek istiyorsanız o şekli verilir, panelenir ve derin yağda kızartılır.

Hadi gelin şimdi tarife geçelim.



RİSOTTO İÇİN:

- Tavuk 70gr

- Kestane mantarı 1 adet

- Arborio Pirinci 40gr

- Kuru Soğan 1 adet

- Sarımsak 1 diş

- Beyaz Sirkesi 30ml

- Dağ Kekiği 1 dal

- Biberiye 1 dal

- Tuz 2gr

- Karabiber 2gr

- Zeytinyağı Sızma 4gr

- Parmesan Peyniri 5gr

- Tereyağı 3gr

PANE İÇİN:

- Yumurta 2 adet

- Panko (ekmek kırıntısı) 100gr

- Un 100gr

SOS İÇİN:

- Kırmızı pancar 100gr

- Havuc 1 adet

- Bal 1 çay kaşığı

- Tereyağı 1 yemek kaşığı



Malzeme listemizi de verdiğimize göre artık yemeğimize başlayabiliriz.

İlk adım ocağa su koyup tavuğu haşlamak olacak ve aynı zamanda da risottoya geçebiliriz.

Kuru soğan ve sarımsakları sıçan dişi doğruyoruz ve zeytinyağında renk aldırıyoruz.

Pirinci ekleyip 5 dakika kavurduktan sonra sirke ile yavaşça çektiriyoruz.

Bu sırada haşlamış olduğumuz tavuğumuzu ve mantarımızı minik bir şekilde doğrayıp pirince ekliyoruz.

Tavuk suyunu kaynatmaya devam ediyoruz ve ara ara tavuk suyunu pirince katıp çektirmeye devam ediyoruz.

Bu işlemi 4-5 kez tekrarladıktan sonra ocağın altını kapatıp üzerine taze baharatlar ve kuru baharatları ekliyoruz.

Aynı zamanda tereyağı ve rende parmesan peynirini de ekleyip iyice yediriyoruz ve soğumaya alıyoruz.

Soğuyan risottoyu top haline getirip paneliyoruz ve derin yağda kızartıyoruz.

Artık pancar sosumuza geçebiliriz.

Kırmızı pancar ve havucu haşlıyoruz.

Sonra bu ürünlerin üzerine kendi suyunu ekleyerek robottan geçiriyoruz.

Bu püreyi süzgeçten geçirip pürüzsüz bir hale getiriyoruz ve ılıkken içine tereyağını ekleyip bağlıyoruz.

Son olarak balı ekleyip hafif tatlandırıyoruz.

Bu nefis İtalyan lezzetini ister atıştırmalık olarak isterseniz de ara sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.