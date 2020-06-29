Anadolu topraklarında birçok şehrimizde gördüğümüz cevizli sucuk aslında bizim topraklarımıza Gürcistan’dan gelmektedir. Artvin üzerinden topraklarımıza giriş yapan bu lezzetli tatlı en çok Artvin, Gümüşhane, Elazığ ve çevrelerinde görülmektedir.

Gürcistan’da Çurçhela denilen cevizli sucuğa Elazığ’da Orcik, Gümüşhane ve Artvin’de ise Köme denilmektedir.

Ana vatanı her ne kadar Gürcistan olsa da zaman içerisinde Anadolu topraklarında evrilerek bölgelere göre değişkenlik göstermeye başlamış ve kendine has lezzetlere bürünmüştür.

Cevizli sucuk yöresel olarak üzüm ya da dut şırası ile doğal yollardan yapılırken, endüstriyel alanda glikoz ve sakkaroz kullanılarak da üretilmektedir fakat doğal yöntemle yapılan ile kıyas bile götüremez.

Genelde siyaha yakın ya da kahverengi olan sucuklar Kahramanmaraş bölgesinde ise karşımıza çok daha farklı bir teknik ve renk ile karşımıza çıkmaktadır. Kahramanmaraş Un Sucuğu olarak bilinen bu cevizli sucuk köpürtülerek yapılır ve beyaz renktedir.

Sütlü ve şerbetli tatlılar sınıfından ziyade lokum ve cezerye ailesine ait olan cevizli sucuk içerisinde bulundurduğu üzüm şırası, dut şırası, ceviz, Antep fıstığı, badem ve fındık sayesinde tatlılar dünyasının en sağlıklı üyelerinden birisi diyebiliriz.

Benim favorim ise özellikle Elazığ’da dut pekmezinden yapılan dışında fındık parçacıkları olan cevizli sucuktur.