Portakallı sos eşliğinde tavuklu enginar graten

Başlığı yazarken bile ağzımın suyunu akıtan çok lezzetli bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifi ister ara sıcak isterseniz de ana yemek olarak servis edebilirsiniz ama ben genelde ara sıcak olarak servis etmeyi seviyorum.

Her filmde filmi sürükleyen bir başrol oyuncusu ve o oyuncuyu daha da ön plana çıkartan yardımcı oyuncu vardır. Bu filmin de yardımcı oyuncusu portakal sos olacak.



Enginarı hepinizin bildiği gibi klasik yoldan pişireceğiz fakat ben ufak bir dokunuş daha ekleyerek limon suyunun yanında portakal suyu da kullanıyorum. Bu tarifimde 2 farklı sos kullandım. Tavuk harcında beşamel sos ve portakal sos.

Malzemelerle başlayalım isterseniz;

ENGİNAR İÇİN:

- Enginar (Kişi sayısı)

- Havuç 1 adet

- Bezelye 50gr

- Kuru Soğan 1 adet

- Limon Suyu 2 adet limon

- Portakal Suyu ½ portakal

- Zeytinyağı 100gr

- Su 200gr

- Tuz 8gr

BEŞAMEL SOS İÇİN:

- Un 500gr

- Süt 500gr

- Sıvı Yağ 40gr

- Tereyağı 60gr

- Muskat 1 adet

- Tuz

- Karabiber

- Tavuk But (Yemek için)

- Kaşar Peyniri (Yemek için)

PORTAKAL SOS İÇİN:

- Portakal 2 adet

- Kuru soğan ½

- Tereyağı 50gr

- Nişasta 10gr(tercihen)

- Su

- Tuz





Soğanları minik havuçları da küp küp doğruyoruz.

Soğanları pembeleşene kadar kavurduktan sonra havuçları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

Sonra ufak kuş başı doğradığımız tavukları da ekleyip iyice kavurduktan sonra ılımaya alıyoruz.

Bir kapta limon suyu, portakal suyu, zeytinyağı, su ve tuzu karıştırarak sosu hazırlıyoruz.

Tencereye enginarları yerleştiriyoruz ve üzerine hazırladığımız sosu koyup enginarlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Bu sırada beşamel sosumuzu hazırlayıp tavuk harcı ile karıştırıyoruz.

Bu karışımı pişirdiğimiz enginarların üstüne dolduruyoruz ve üzerine kaşar peyniri rendeleyip önceden 200 derecede ısıttığımız fırınımızda 5-10 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.

Şimdi gelelim portakal sosumuza...

Öncelikle soğanı minik doğruyoruz ve iyice karamelize olana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

Sonra içine bir miktar portakal kabuğu rendeleyip soğanlara yediriyoruz.

Portakalın suyunu sıkıp içine ekliyoruz ve bir miktar çektiriyoruz.

Blenderden iyice çekiyoruz ve süzgeçten süzüp ılımaya alıyoruz.

Bu noktada sosu güzelce bağlamak ve parlaklaştırmak için tereyağını ekleyip sosun kendi ısısında yediriyoruz.

Nişastayı, sosu sadece tereyağı ile bağlayamazsanız diye tercihen size bırakıyorum.

Şimdiden herkese afiyet olsun...