Şef köşesi: Güveç kapama tarifi

Herkese tekrardan merhabalar. Kısa bir aranın ardından tekrar nefis bir tarifle karşınızdayım. Bu sefer yöresel bir lezzet olan güveç kapamayı anlatmak istedim. Normalde büyük bir güveç ile masanın assolisti olarak ortaya servis edilir fakat ben bunu kişi başı porsiyon olarak yaptım. Bu yemeğin en sevdiğim yanı; misafirin önüne gizemli bir sürpriz gibi gelmesidir. Üzerini lavaş gibi açtığımız ekmek hamuru ile kaplayıp öyle pişiriyoruz. Servis edip yemeği yiyecek kişi üzerindeki ekmeği açana kadar da o şekilde kapalı kalıyor.

Etleri öncesinde mühürlemekte ve sebzelerle bir iki tur kavurmakta fayda var çünkü fırında geçirdiği süre 15 dakika kadar.



Hadi tarife geçelim.

İÇİNDEKİLER:

Not: Tek porsiyonluk

- Dana bonfile 150gr

- Domates 1 adet

- Sivri biber 1 adet

- Kapya biber 1 adet

- Sarımsak 2 diş

- Arpacık soğan 2 adet

- Tereyağ 1 yemek kaşığı

- Tuz

- Karabiber

- Kekik

- Pul biber

Ekmek Hamuru İçin

- Un 1 çay bardağı

- Tuz

- Su yarım çay bardağı

- Bonfileyi minik parçalar halinde doğruyoruz ve tavada mühürlüyoruz.

- Domates ve biberleri de aynı şekilde minik doğruyoruz.

- Sonra doğranan sebzelerle birlikte sarımsak ve soğanı tavaya ekleyip etlerle birlikte 2-3 tur çevirdikten sonra ocağın altını kapatıyoruz.

- Harcımızı güvecin içine alıyoruz ve üzerine tereyağ parçaları bırakıyoruz.

- Sonra ekmek hamurumuzu yoğurup hazır hale getirince, onu lavaş gibi ince ve yuvarlak açıyoruz.

- Güvecin etrafını hafifçe yağlayıp lavaşımızı üzerine kapatıyoruz ve açılmaması için iyice yapıştırıyoruz.

- 190 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

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