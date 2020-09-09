Tatlı bir mola: Özel brownie tarifi

Küçük, tatlı bir molaya ne dersiniz?



O kadar yemek tarifinin üzerine tatlı bir atıştırmalık hiç de fena olmaz diye düşündüm. Çikolatanın oluk oluk aktığı, dışı kıtır içi yumuş yumuş bir lezzet Brownie.



Ortaya çıkışı konusunda farklı efsaneler var. Bunlardan birisi Christopher Columbus’un Amerika’ya geri dönüşü kutlamaları için Şikago Palmer House Hotel’in şefinden farklı bir tatlı yapması istenmiştir. Bir diğer efsane ise bir ev hanımının kek yaparken kabartma tozu koymayı unutması üzerine ikram ettiği tatlının çok sevilmesi üzerine meşhur olmasıdır. Başka bir efsanede de ki bu bence en makul olanı; ilk brownie tarifinin Blondie adı verilen bir tarife dayanmasıdır. İlk Blondie tarifi de Fannie Farmer tarafından yazılan "Boston Cooking-School Cook Book" adlı kitabında yayınlanmıştır. Kelime anlamı olarak kekimsi kurabiye demek olan bu lezzet en çokta dondurma ile sunulmaktadır. Ben de bu tarifimde her zaman ki gibi ufak bir dokunuşla sunumu ve lezzeti farklı bir hale getirdim.

Hadi gelin şimdi tarife geçelim.









BROWNİE İÇİN:

- Bitter çikolata 300gr

- Yumurta 4 adet

- Tereyağı 250gr

- Şeker 250gr

- Kakao 2 yemek kaşığı

- Un 3 yemek kaşığı

- Vanilin 1 çay kaşığı

- Ceviz

- Tuz

KROKAN İÇİN:

- Şeker 2 su bardağı

- Limon 4-5 damla

- Fındık 1 avuç

- Ceviz 1 avuç

ÇİKOLATA SOS İÇİN:

- Bitter çikolata 70gr

- Sütlü çikolata 70gr

- Süt 250ml

- Tereyağı 1 yemek kaşığı

Önce tereyağı ve çikolatayı kısık ateşte pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırarak eritiyoruz.

Çikolata erirken diğer yandan yumurtaları ve toz şekeri, şeker eriyene kadar iyice çırpıyoruz.

Erimiş çikolatayı ocaktan alıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz.

Çırptığımız yumurtanın içine kakao, un ve vanilini ekleyip güzelce bir harç haline getiriyoruz.

Bu harcın üzerine ılıtmış olduğumuz çikolatamızı ve cevizlerimizi de ekleyip iyice karıştırdıktan sonra pişirme kabımıza alabiliriz.

Önceden 180 derece ısıttığımız fırınımızda 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.

Çikolata sosa gelecek olursak, çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz.

Bu sırada içine sütümüzü ve tereyağımızı ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz.

Gelelim benim ufak dokunuşuma, Krokan.

Krokan için yapışmaz tavaya toz şekeri koyup karamel olana kadar eritiyoruz ve içine birkaç damla limon suyu damlatıyoruz.

Sonra içine kırdığımız ceviz ve fındıkları karıştırıp düz ve yapışmaz bir zemine soğuması için güzelce yayıyoruz.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

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