 Tuğba Özay ile Mıhlama Yaptık

Herkese merhabalar artık ben de Pembe Nar ailesinin bir üyesiyim ve burada olduğum içinde çok mutluyum… İlk yazımı harika bir yer ve harika bir insanla paylaşıyorum. Tuğba Özay ile tamamen doğal ürünler satan bir mekanda buluştuk. Buradaki tüm ürünler direkt olarak üretici olan köylüden ve çiftçiden temin ediliyor. Tüm ürünlerin doğal olması ve hiçbir şekilde rafine işlemden geçirilmemesi lezzetlerin saf kalmasını sağlıyor. Bu projenin sorumlusu olan Şevket Bey bize bu sosyal sorumluluk hareketini şu şekilde özetliyor; ‘’ Bu yola çıkma amacımız köylümüze ve çiftçimize ekonomik kazanç sağlamak ve ülke tarımının kalkınmasına destek olmaktır. Bu bağlamda birlikte çalışmış olduğumuz köylülerimize ürün alım garantisi vererek kendilerini de teşvik etmiş oluyor ve onları da bu projenin baş aktörü konumuna getiriyoruz.’’ diyerek, diğer tüm girişimciler içinde emsal teşkil etmesini istedi.





Şimdi gelelim konuğumuz olan Tabiatın Kızı Tuğba Özay’a. Doğaya ve tabiata olan sevgisini bilmeyeniniz yoktur. Survivor 2016’da göstermiş olduğu performans da ismini destekler nitelikteydi. Aslında röportajın biraz mesafeli ve durağan geçeceğini düşünürken kendisi şen kahkahaları ve samimi tavırları ile hepimizin enerjisini yükseltmesi benim de işimi kolaylaştırmadı değil. Gastronomi ve gündelik hayata dair tüm merak edilenleri bizler için yanıtlayan Tuğba Özay iş yoğunluğundan ötürü mutfağa çok giremese de bir Karadeniz kızı olduğunu bize hatırlatmak için mutfağa girdi ve bizim için mıhlama yaptı. Aslında yapmaya çalıştı desek daha doğru:)





Sürekli seyahatlerde olduğu için evden çok dışarıda yemek yemek zorunda kalan Tuğba Özay en sevdiği lezzetlerin Lübnan, İtalyan, İspanyol ve Uzak Doğu mutfaklarına ait olduğunu belirtti. Yine de her şeye rağmen annesinin böreklerinin ve patates köftesinin yerini hiçbir yemeğin tutamayacağını söyledi. Yemek sohbetimizin yanında ekonomi konularına da değindik:) ‘Değindik’ diyorum ama… Ülkeyi kalkındıracak çılgın projesi ile hepimizi kahkahaya boğan Tuğba Özay’a büyük ikramiyenin bir an önce çıkmasını umut ediyor ve yeni projelerinde başarılar diliyorum:) Şaka bir yana bu keyifli, samimi sohbet için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca yemek sözüm baki Tuğba Hanım:)



EKİN ŞEFİN FAVORİSİ:

ET BUĞULAMA

İlk olarak domatesi tepsinin tabanına rendeliyoruz ve üzerine yaprak şeklinde dilimlediğimiz bonfileyi seriyoruz. Doğramış olduğumuz biberleri ve sarımsağı bonfilelerin üzerine serpiştiriyoruz. Tuz, karabiber ve kekiği ilave ettikten sonra 1,5 çay bardağı suyu ve sıvı yağı da ekleyip tepsinin ağzını kapatarak ocağın üzerine alıyoruz. 15 dakika boyunca orta ateşte kendi buharında pişen ürünün üzerine tereyağımızı koyup 5 dakika daha pişirmeye devam edip servise hazır hale getiriyoruz. Hidayet Ustanın bu harika tarifi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Afiyet olsun…

- 200 gram bonfile

- 1 adet domates

- 2 diş sarımsak

- 1 adet sivri biber

- 1 adet kapya biber

- 2 çorba kaşığı sıvı yağ

- 20 gram tereyağı

- 1,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı kekik

- 3 gram tuz

- 5 gram karabiber

Haftaya görüşmek üzere… Lezzetin peşini bırakmayın!

Fotoğraf: Gürcan PINARCI / Kamera: Ömer Ersoy YILDIRIM