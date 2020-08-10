Yoğurtlu semizotu salatasıyla kırmızı erik dolması tarifi

Bu yazımda sizlerle bir araştırma yazısı yerine çok sevdiğim bir tarifi paylaşmak istiyorum. Tam bir vejeteryan hatta garnitüründeki ufak bir değişiklik ile de tam bir vegan tarif olan kırmızı erik dolması yoğurtlu semizotu salatası ile. Vegan olması için de reçetede ufak bir değişiklik yeterli olacaktır. Hayvansal yoğurt yerine soya yoğurdu kullanabilirsiniz.



Bu tarifi hazırlarken özellikle anjelika eriği kullanıyorum çünkü büyüklüğü ve tatlı ekşi dengesi tam kıvamında. Klasik bir iç pilav hazırlıyoruz ama ben kuş üzümü kullanmıyorum çünkü dediğim gibi eriğin tatlı ekşi dengesi kuş üzümüne ihtiyaç bırakmıyor. Yanına yoğurtlu bir semizotu salatası da çok yakışıyor.



Ben genellikle yemeklerimde kuruyemiş kullanmayı seviyorum ve bu salatada da bir miktar ceviz kullandım. Cevizle alakalı size küçük bir tüyo vereyim; cevizlerin acı tadını kırmak için bir süre ılık suda bekletmekte fayda vardır.



Öncelikle malzemeler ile başlayalım...



- Kırmızı Erik 6 adet

- Pirinç 100gr

- Zeytinyağı

- Kuru Soğan 1 adet

- Dolmalık Fıstık 30gr

- Tarçın 5gr

- Yenibahar 5gr

- Karabiber Toz 3gr

- Kuru Nane 2gr

- Tuz 3gr

- Şeker 3gr

- Semizotu

- Ceviz 50gr

- Süzme Yoğurt (Soya yoğurdu) veganlar için

- Sarımsak 1 diş

Soğanları sıçan dişi şeklinde minik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavuruyoruz

Dolmalık fıstıkları da ekleyip hafifçe kavuruyoruz

Sonra pirinci ekleyip pirinçler şeffaflaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz

Son olarak baharatlarını ekleyip bir tur daha kavurup üzerine kaynamış suyunu ekleyip kısık ateşte demlemeye bırakıyoruz

Eriklerin kafa kısmını kapak olacak şekilde kesip çekirdeklerini de bir tatlı kaşığı yardımı ile oyuyoruz.

Hazırladığımız iç pilavı da eriklerin içine doldurup kapak olarak kestiğimiz parçaları da üzerine kapatıyoruz

Şimdi normalde erikleri tencereye dizip üzerine çıkmayacak kadar su da 10-15 dakika pişiriyoruz fakat ben size bir alternatif pişirme yöntemi sunmak istiyorum

Erikleri tek tek önce fırın kağıdına sonra da folyoya sarıp fırında 180 derecede kendi buharında 5 dakika pişirebilirsiniz

Bu yöntem eriğin özünü kendi içinde tutmasını sağlayacaktır

Şimdi gelelim garnitüre...

Süzme yoğurdun içine havanda ezdiğimiz sarımsakları ve bir miktar tuzu ekleyip biraz çırpalım

Suda acısını aldığımız cevizleri ince ince doğrayıp yoğurda katalım

Son olarak da doğradığımız semizotlarını çiğden harcın içine katıp ürünü hazır hale getirelim

Sunumu size bıraktım şimdiden afiyet olsun =)







