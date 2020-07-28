Besin öğeleri korunmuş makarna yapımı

Makarnanın hammaddesi olan Durum buğdayı diğer buğdaylara oranla vitamin, mineral ve protein açısından daha zengindir. Doğru pişirme yöntemi ile hazırlandığında bu içerik korunmuş, daha sağlıklı bir yemek haline gelmiş olur.

Makarnayı her zaman yaptığımız gibi bol suda haşlayıp suyunu süzme işlemi uygularsak, haşlama sırasında suya geçen vitamin ve mineral maddelerden faydalanamamış, karbonhidratın yanında yararlı besin içeriklerini alamamış oluruz.

A,B1,B2 vitaminleri, potasyum, fosfor, demir, kalsiyum ve protein açısından zengin olan buğdaydan yapılan makarnalarda bu besin içeriğini korumak için makarnayı pilav yapar gibi yapmak gerekir.

Malzemeler:

Bugünkü tarifimiz hem çok severek tükettiğimiz hem besleyici hem de fiyatından dolayı kolay ulaşılabilir makarnanın pişirme yöntemi ile ilgili olduğundan malzeme kısmını size bırakıyorum, makarnanın besin içeriğine ek olarak sağlıklı soslar ile daha da zengin ve sağlıklı bir yiyecek oluşturabilirsiniz.

Yapılışı:

İlk önce geniş bir tavada makarnamızın sosunu hazırlıyoruz. Sonrasında makarnaya hiçbir işlem uygulamadan hazır hale gelen sosun içerisine döküyoruz. Bir iki defa karıştırıp tavadaki makarnanın üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Tavanın ağzını kapatıp yaklaşık 20 dk. Ara ara karıştırarak pişiriyoruz ve son olarak 5 dk. Ocağımızın altı kapalı halde demlemeye bırakıp servise hazır hale getiriyoruz.

Fit Gusto

Gıda Mühendisi – Gıda Güvenliği Baş Denetçisi

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