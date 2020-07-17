Glutensiz beslenme ve yer fıstığı çiğ köfte tarifi

Tükettiğimiz buğday grubunun değişime uğraması ile beraber içeriğinde bulunan glutenin yapısı da değişmiş ve daha az sindirilebilir sakızımsı bir yapı oluşmuştur. Bu değişim ile beraber glutene karşı hassasiyetimiz artarak bizleri diyetlere bir nevi mahkûm bırakmıştır.

Beslenme konusunda ciddi anlamda sağlık sorunları yaşayan Çölyak hastalarının yanında glütensiz beslenmeyi yaşam biçimi olarak benimseyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Gelin glutensiz beslenmeye farklı bir yönden bakalım, bu diyette sindirim sistemimizi düzenlerken diğer yandan bazı besin öğelerinden mahrum kalabiliriz. Yapılan akademik araştırmalar sonucu glutensiz bir diyette aşağıda belirttiğim vitamin ve mineral maddelerin sağlıklı bir şekilde alınamadığı kanıtlanmıştır.

Glutensiz beslenme sonucu gereksinimi artan vitaminler;

-Vitamin A

-Vitamin B

-Vitamin E

-Vitamin D

-Vitamin K

-Vitamin C

Gereksinimi artan mineral maddeler;

-Magnezyum

-Çinko

-Selenyum

Peki, hem glutensiz beslenip hem de bu vitamin ve mineralleri aynı anda almak mümkün müdür? Güzel bir tarif ile bu sorunun cevabını verelim.

Yer fıstığı çiğ köfte tarifi

Malzemeler:

-Çiğ yer fıstığı 100 gr.

-Lor peyniri 50 gr.

-Domates salçası 30 gr.

-Pul biber

-Kırmızı toz biber

-Fajita baharatı

-1 yemek kaşığı limon suyu

-Taze yeşil soğan

-Maydanoz

-İsteğe bağlı nar ekşisi

Yapılışı:

-Yer fıstıklarını 180 derecede 10 dakika kavuruyoruz.

-Kavrulmuş yer fıstıklarını mikserde lor peyniri ile beraber ezme kıvamına gelene kadar çekiyoruz.

-Salçayı 1 tavada kavurup baharatları ekliyoruz.

-Bütün malzemeleri karıştırıp ince doğranmış taze otlar ile beraber harmanlıyoruz

-Elimiz ile sıkarak şekil veriyoruz.

Not: Tarif Selenyum hariç yukarıdaki bütün vitamin ve mineralleri içermektedir.

Fit Gusto

Gıda Mühendisi – Gıda Güvenliği Baş Denetçisi

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