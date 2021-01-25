Gastronomi kentinin unutulmaya yüz tutmuş lezzeti: 'Hünkar Külahı'

19'uncu yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi Hünkar külahının unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir tatlı olduğunu söyleyen Antakya Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Budak, çocukluk yıllarında sıkça rastladığı bir tatlı türü olduğunu söyledi. Hünkar külahı tatlısının 19'un yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyen Budak, "Esasında Osmanlı mutfağına dayanan bir tatlıdır. 19'uncu yüzyıldan itibaren, Osmanlı mutfağında bizim yağlı hamur diye adlandırdığımız, Avrupa'da daha çok yapılan ve Osmanlıda nemsa hamuru diye ifade edilen bir hamurla yapılıyor.