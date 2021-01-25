• 25 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Gastronomi kentinin unutulmaya yüz tutmuş lezzeti: 'Hünkar Külahı'
Osmalı saray mutfağından günümüze kadar uzanan ve Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş lezzeti hünkar külahı tatlı şeflerinin elinde yeniden pastane raflarında yerini aldı.
• 25 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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Tatlı denildiğinde akıllara gelen Hatay'a özgü lezzetlerden biri olan ve unutulmaya yüz tutan hünkar külahı, Osmanlı saray mutfağının bir lezzeti olarak biliniyor. Kentin eşsiz lezzetlerinden olan hünkar külahı aynı zamanda son yılların tüketilen atıştırmalık tatlı türü kruvasana benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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Hünkar külahının unutulmasını istemiyoruz
Hünkar külhanının çok eskilerden kalan bir lezzet olduğunu ve onu yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren pastane işletmecisi Mahmut Mengüllüoğlu, "Yaptığımız ürün çok eskilerden kalma bir üründür. Biz bu ürünü uzun yıllardır tekrar canlandırıyoruz. Osmanlı Saray tatlısı olarak bilinen hünkar külahının unutulmasını istemiyoruz. Çünkü oldukça lezzetli ve hafif bir tatlıdır. Gelen müşterilerimiz çok severek tüketiyor. Biz de üretmeye ve müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" dedi.
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19'uncu yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi
Hünkar külahının unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir tatlı olduğunu söyleyen Antakya Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Budak, çocukluk yıllarında sıkça rastladığı bir tatlı türü olduğunu söyledi. Hünkar külahı tatlısının 19'un yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyen Budak, "Esasında Osmanlı mutfağına dayanan bir tatlıdır. 19'uncu yüzyıldan itibaren, Osmanlı mutfağında bizim yağlı hamur diye adlandırdığımız, Avrupa'da daha çok yapılan ve Osmanlıda nemsa hamuru diye ifade edilen bir hamurla yapılıyor.
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