DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
Gıda ambalajlarının üzerindeki E kodları ne anlama geliyor?
Gıda katkı maddeleri, pek çoğumuzun yanlış ya da eksik bildiği konulardan. Dolayısıyla gıda ambalajları üzerinde yer alan E kodları hakkında da olumsuz düşüncelere sahibiz. Peki, gıda üretimi ile kullanılmaya başlayan gıda katkı maddeleri sağlığımıza zarar mı veriyor? "Bir gıda, katkı maddesi içeriyorsa bunun etikette E koduyla ve işleviyle belirtilmek zorunda" diyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Prof.Dr. Aziz Ekşi, E kodları ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı
DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
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Gıda katkı maddesi neden kullanılır?
Eskiden bal, tuz, yağ gibi maddeler de gıda katkısı sayılıyordu. Şimdi bal, tuz, yağ gibi maddeleri gıda katkısı saymıyoruz. Onların yerine başka maddeler kullanıyoruz. Ancak kullanılma amacı değişmemiştir.
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Geçmişte gıda katkılarının kontrolsüz kullanıldığı dönemler olmuştur. Hatta bir ara yasaklanması bile düşünülmüş fakat uygulanamamış. Çünkü bir gereklilik var. Şöyle bir karara varılmış; araştırmayla gıda katkılarının zararsızlık dozu ve hangi gıdaya hangi katkının hangi miktarda katılacağı belirlensin ve ona göre kullanılsın.
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E kodu nasıl verilir, E kodu içeren gıdalar güvenli mi?
Şu anda uygulanan sistem budur. Bu yolla zararsızlık miktarı belirlenen ve dolayısıyla güvenli kullanılma koşulları bilinen katkılara 'E kodu' veriliyor. 'E kodu' her ülkede aynı anlama geliyor. Dolayısıyla 'E kodu' bir gıda katkısının güvenli olduğunu gösteriyor.
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Gıda katkı maddesi zararlı mı yoksa değil mi?
Kullanılan, kullanılmasına izin verilen gıda katkılarının zararsızlık dozu belirlenmiştir. Kurallara uygun olarak kullanılıyorsa gıda katkısının zararlı olduğunu kimse söyleyemez. Herhangi bir tüketicinin katkısız gıda tüketme tercihine de saygılı olmak ve o gıdaları da piyasada bulundurmak gereklidir.
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Gıda katkı maddeleri ne işe yarıyor?
Gıdada bakteri ve küf gelişmesini ve toksin oluşmasını önleyenler var. Bunlar gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Gıdanın bozulmasını önleyenler var. Bunlar gıdanın üretilmediği yerlerde ve mevsimlerde de bulunmasını sağlıyor. Dolayısıyla insanların gıdaya ulaşmasına ve dengeli beslenmeye katkıda bulunuyor.
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