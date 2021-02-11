DHA
• 11 Şubat 2021 - 15:30 • Son Güncelleme:
Gıdada tavsiye edilen tüketim tarihi geçerse ne olur? Yerseniz...
Gıda ürünlerinde yer alan son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı biliyor musunuz? Peki, sırf bu farkı bilmemek yüzden tonlarca gıdanın çöpe gittiğini? Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Ürün üzerindeki tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmesi, ürünün bozulduğu anlamına gelmez" diyerek gıdaların üzerindeki tarih bilgileri hakkında önemli bilgiler paylaştı
DHA
• 11 Şubat 2021 - 15:30 • Son Güncelleme:
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Gıdaların üzerindeki etiket bilgilerinden gıda ile ilgili birçok şey öğrenebiliriz. Bu bilgilerden biri gıdanın ‘son tüketim tarihi’ diğeri ise ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’.
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STT VE TETT arasındaki fark nedir?
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ndeki tanımına göre STT; mikrobiyal açıdan kolay bozulabilen ve kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir.
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TETT; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde muhafaza edilmesi durumunda gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihtir.
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