• 18 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli seçenekleri | Kandil simidi nasıl yapılır? İşte sirkeli ve pekmezli tarifi
Bugün Regaib Kandili idrak ediliyor. Yurdun dört bir yanını saran maneviyat geleneklerimizi de akıllılara getiriyor. Kandil günlerinde akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan kandil simidini evde yapmak isteyenler, kandil simidi tarifi arayışına geçti. Mahlepli, mahlepsiz, sirkeli, pekmezli seçenekleri bulunan kandil simidi tarifi haberimizde. Peki kandil simidi nasıl yapılır? İşte adım adım kandil simidi yapımı...
• 18 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
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KANDİL SİMİDİ TARİFİ: NASIL YAPILIR?
Her kandil günlerinde damakta unutulmayan lezzet bırakan kandil simidinin ev yapımı için merak başladı. 28 Ekim 2020 ÇArşamba günü yaşanacak olan Mevlid Kandili hazırlıklarından biri de kandil simidi tarifi. Peki kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepsiz - mahlepli - pekmezli kandil simidi tarifi...
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KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
KANDİL SİMİDİ YAPIMI
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.
Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.
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KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için
Yumurta
Susam
KANDİL SİMİDİ YAPIMI
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.
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