• 26 Ocak 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
Türk mutfağının lezzetleri tüm dünyanın ulaşabildiği sitede yer aldı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk mutfağının lezzetlerine, gastronomi rotalarına ve önde gelen restoranlarına ilişkin bilgileri GoTurkey sitesinden meraklılarının ilgisine sundu. Sitede "Türk Kahvaltısı", "Türk Sokak Gıdası", "Lokantalar", "Güzel Yemek", "Eşsiz Yiyecekler ve İçecekler", "Meze" Kültürü", "Hasat Günleri", "Sağlıklı Türk Mutfağı", "Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı", "Gastro Rotaları" ve "Yavaş Yemek" başlıkları altında bilgilere yer veriliyor.
• 26 Ocak 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
1
Bakanlık, Türkiye'nin turizm ve kültür zenginliğini tanıttığı sitede Türk mutfağının zenginliklerine de yer vermeye başladı.
2
Türkiye'deki büyük fauna ve flora çeşitliliğinin, bölge mutfaklarındaki büyük çeşitliliğe katkı sağladığı, hemen hemen her bölgenin kendi gastronomi deneyimini sunduğu vurgulanan sitede, "Türk Kahvaltısı", "Türk Sokak Gıdası", "Lokantalar", "Güzel Yemek", "Eşsiz Yiyecekler ve İçecekler", "Meze" Kültürü", "Hasat Günleri", "Sağlıklı Türk Mutfağı", "Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı", "Gastro Rotaları" ve "Yavaş Yemek" başlıklarında bilgilere yer veriliyor.
3
5
7