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27.10.2020 - 14:05 |

Kandil simidi tarifi: Mahlepsiz - mahlepli - pekmezli nasıl yapılır? Kandil simidi yapımı

28 Ekim Çarşamba günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Her kandil olduğu gibi bu kandil de kandil simitleri dağıtılacak. Peki evde kandil simidi yapmak isteyenler hangi tarifi uygulamalı? Tercihe göre mahlepli, mahlepsiz, pekmezli kandili simidi yapımını haberimizde derledik. İşte kandil simidi tarifi...

Kandil simidi tarifi: Mahlepsiz - mahlepli - pekmezli nasıl yapılır? Kandil simidi yapımı
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Her kandil günlerinde damakta unutulmayan lezzet bırakan kandil simidinin ev yapımı için merak başladı. 28 Ekim 2020 ÇArşamba günü yaşanacak olan Mevlid Kandili hazırlıklarından biri de kandil simidi tarifi. Peki kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepsiz - mahlepli - pekmezli kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ: NASIL YAPILIR?

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

KANDİL SİMİDİ YAPIMI

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.

Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ

4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için

Yumurta
Susam

KANDİL SİMİDİ YAPIMI

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.

KANDİL SİMİDİ PEKMEZLİ

1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket eritilmiş margarin
1 çorba kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un ( ben göz kararı un kullanıyorum) (hamur yumuşak olacak şekilde un ekleyelim lütfen)

Üzeri İçin ;

Pekmez sade soda
Bolca susam ( pekmezi sodayla sulandırdım, yaptığımız hamuru bu yaptığımız karışıma bulayıp susama batıracağız)

Kabın içerisine erittiğimiz katı yağ hariç tüm malzemeleri ekliyoruz.
En son erittiğimiz bir süre soğuttuğumuz katı yağı da yumurtayı pişirmeyecek şekilde ekliyoruz ve yumuşak hamur olana kadar yoğuruyoruz.
Daha sonra ceviz büyüklüğünde toplar alıp uzun şeritler yapıp birleştirip halka şekil veriyoruz.
Ardından hazırladığımız soda ve pekmez karışıma batırıp susama bulayıp tepsiye diziyoruz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Ağızda dağılan kandil simidimiz hazır.

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