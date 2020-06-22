Kısır soslu tavuk

Dünyada her gün 24.000 insan açlık ve açlığa bağlı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Çin Başkonsolosluğu'nun insan ölümleri için söylediği “bunlar rakam değil, candır” sözüyle tekrar bakınca açlığın ne kadar korkunç boyutta olduğu açıkça görülmektedir.

Bu korkunç düzeydeki açlığa rağmen üretilen gıdanın 1/3' ü israf olarak çöpe atılmakta, atılan bu gıdalar ile 1 milyar insan 3 defa doyabilmektedir. Gıdalarımızı çöpe atarken bu konunun aklımıza geleceğini, elimizdeki atık olmuş ürünü çöp kutusuna doğru yola çıkarmışken, belki o 3 saniyelik zaman aralığında 1 milyar insanı zihnimizden sessizce geçirerek “atmasam nasıl değerlendirebilirim? “ sorusunu kendimize soracağımıza ve bir sonraki alışverişimizi israf etmemek üzerine yapacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Gelelim günün mutfakta sıfır atık tarifine. Çocukluğumda evimizde yemekler günlük pişmez fazla yapılır ve bir tabak kesinlikle komşu ile paylaşılır, kalan yemek 2 gün boyunca yenilirdi. Yemeklerin fazla yapılmasına rağmen çöpe gittiğini hatırlamam. Günümüzde ise ikinci öğünde bile aynı yemek yenilmezken bir sonraki gün aynı yemeğin yenilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş ve gıda israfı had safhaya ulaşmıştır. Fazla yapılmış yemek israfının önlenmesi adına;

-Fazla yapılan yemek hazırlık aşamasında bir kısmının ayrılması ile bir sonraki gün için farklı bir yemek yapılabilir. Ayrılan kısım dondurulmaya uygun ise soğutularak dondurularak başka bir öğünde hazırlanmak üzere saklanabilir. Örnek olarak fazla haşlanan makarna, haşlandıktan sonra bir kısmı alınır ve soğutulur. İlk gün soslu makarna ikinci gün yoğurtlu makarna yapılarak taze ve lezzetli olarak tüketilebilir.

-Fazla yapılan yemek bir sonraki öğün veya güne bırakılmak istenmez ise arkadaş, eş, dost yemeğe davet edilebilir.

-Fazla yapılan yemekler sokaktaki can dostlarımıza verilebilir. Bu da seçenekler arasındadır. Ancak o fazla yapılan yemeğe verilecek para ile kuru mama almak herkes için daha faydalı bir uygulama olacaktır. Hem gıda israfına dur demiş hem de çöpe atacağımız para ile kuru mama alarak sokaktaki dostlarımıza daha sağlıklı ve besleyici yemekler sunmuş oluruz.

-Yine fazla yapılmış yemekler ile bir sonraki gün için farklı lezzetler üretebiliriz. Benim her zaman en sevdiğim tariflerim, atmaktansa değerlendirerek farklı lezzetler ürettiğim yemekler olmuştur. Denediğiniz zaman ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz.

Malzemeler:

-Fazla yapılmış olan kısır

-Kısırın içine konmak üzere sos kıvamını alacak kadar süt

-Kuşbaşı doğranmış tavuk

Ben 1 çorba kasesi kısıra 500 ml süt kullanıyorum.

Yapılışı:

-Tavaya yağ eklenerek iyice ısıtılır.

-Tavuklar tavaya alınır ve sotelenir.

-Kısır ve süt mikserde homojen hale gelene kadar çırpılır.

-Tavuklar sotelendiğinde sos eklenir.

-Sos kaynamaya başladıktan sonra hafif koyu kıvam alması beklenir ve ocağın altı kapatılır.

Not: Kısırın baharat ve aromasından dolayı herhangi bir baharat ve tuz kullanmaya gerek yoktur.

Fit Gusto

Gıda Mühendisi – Gıda Güvenliği Baş Denetçisi

Instagram: fit.gusto