Tarhana kek tarifi

Para kazanmanın insan sağlığından daha değerli olduğu yüksek teknoloji çağında, beslenme konusunda atalarımızın çağına dönmek için büyük çaba sarf etmeliyiz.

Teknolojinin gelişmesi ve gıdaya olan ihtiyacın artmasından dolayı gıdaların genetik yapılarını değiştiriyor, uzun raf ömürlü sağlıksız yiyecekleri tüketime sunuyoruz. Gıdaya olan ihtiyacın artması dediğimize bakmayın günde 24.000 insan açlık ve açlığa bağlı sebepler ile yaşamını yitirirken bizler üretilen gıdanın 1/3 ünü çöpe atıyoruz. Bir yandan da kurnazlık yaparak insanların et diye yediklerine sakatat, çay diye içtiklerine gıda boyası karıştırıyoruz.

-Gıdaları geleneksel yöntemler ile nasıl saklayacağımızı,

-Yeni çıkan teknolojilerden en sağlıklı şekilde nasıl yararlanacağımızı,

-Çöpe atılması muhtemel, bekletilmiş, bozulmaya yüz tutmuş gıdaları nasıl değerlendireceğimizi,

-Evimizdeki ürünler ile nasıl sağlıklı ve lezzetli güzel tarifler çıkaracağımızı,

-İş yerinde veya dışarıda yediğimiz yiyeceklerde nasıl hileler olabileceğini ve nasıl anlayabileceğimizi...

Bir Gıda Mühendisi, Gıda Güvenliği Baş Denetçisi ve 12 yıllık Gıda sektöründeki tecrübem ile paylaşmaktan mutluluk duyacağım.

Eee bu kadar konuşmanın üzerine ilk yazımızı hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif ile sonlandırmanın zamanı geldi.

Malzemeler:

-2 çay bardağı tarhana

-2 adet yumurta

-½ çay bardağı süt

-½ çay bardağı zeytinyağı

-½ paket kabartma tozu

-Dere otu

-Lor peyniri

-Çörek otu

Yapılışı:

-Yumurta, zeytinyağı ve sütü bir kasede 1 dakika boyunca mikser ile çırpıyoruz.

-Tarhanayı ekleyip homojen bir görüntü oluşana kadar çırpmaya devam ediyoruz.

-En son kabartma tozunu ekleyip çırpıyoruz ve geriye kalan lor peyniri, dere otu ve çörek otunu ekleyip kaşık yardımı ile karıştırıyoruz.

-Fırın kalıbımıza aldığımız harcımızı 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişiriyoruz.

Not: Tarhanamız tuzlu ise 1 bardak tarhana, 1 bardak seyreltmek için un kullanabiliriz. Bu arada kuru domates ve zeytinlisi de çok lezzetli oluyor.

Fit Gusto

Gıda Mühendisi - Gıda Güvenliği Başdenetçisi

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