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26.06.2020 - 15:19 | | AA

`ECB`nin kararları gerekli ve uygun`

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) yakın zamanda aldığı ve uygulamaya koyduğu politika kararlarının "gerekli ve uygun" olduklarını söyledi.

`ECB`nin kararları gerekli ve uygun`
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Deflasyon tehlikesinin yeniden ortaya çıktığı uyarısı yapan Rehn, ECB'nin mevcut politikalarını gerekli olduğu sürece uygulamada tutması gerektiğinin altını çizdi ve "Güvende olmak, sonradan üzülmekten iyidir" dedi.

Avrupa İş Liderleri Kongresi'nde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi sürecinde, Avrupa ekonomisinin ortaya çıkan krize karşı ayakta tutulması için parasal ve finansal politikaların "el ele" yürütüldüğünün altını çizdi.

Lagarde, merkez bankasının da parasal ve finansal tüm politika kaldıraçlarını birlikte kullanmaya özen gösterdiğini de ekledi.

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