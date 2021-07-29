1,2 trilyon dolarlık paketin yolu açıldı

Senatörlerin altyapı tasarısının içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından tasarının görüşmelerine başlanması için ilk adım atıldı.

Bu kapsamda altyapı tasarısının tartışma ve oylama aşamasına geçilmesi için gerekli usul oylaması gerçekleştirildi. Tasarının görüşmelerine başlanması 32'ye karşı 67 oyla kabul edildi. Söz konusu oylamada 17 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör "evet" oyu kullandı.

ABD Başkanı Biden, altyapı paketini mart sonunda açıklamış, ancak Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylardır herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Biden, haziran ayında Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, "ulaşım" kaleminde en çok bütçe 110 milyar dolar ile yollar, köprüler ve büyük projeler için öngörülüyor.

Paket ile elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.