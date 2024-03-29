Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde Türkiye’nin dış finansmana erişimi güçlü seyrine devam ediyor.

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Haziran-Ocak döneminde orta-uzun vadeli dış borç çevirme oranı bankalarda yüzde 140’a, reel sektörde yüzde 113’e ulaştı.

Son olarak Dünya Bankası’ndan enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşümün desteklenmesi için 1,5 milyar dolar kaynak sağladık."