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1.7 milyar dolarlık yurt dışı ihraç gerçekleşti

VakıfBank, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza attı.

18.03.2021 - 08:43 | | AA
1.7 milyar dolarlık yurt dışı ihraç gerçekleşti

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok bölgesinden 7 farklı muhabir banka işleme ilgi gösterirken, 5 işlem dolar bazında 2 işlem euro bazında gerçekleştirildi. Vadeleri 5 ila 7 yıl arasında değişen işlemler neticesinde 1 milyar 750 milyon dolar tutarında uygun maliyetli yeni yurt dışı ihraç tamamlanmış oldu.

VakıfBank’ın bu işlemine, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "BB " (durağan) seviyesinde not verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu işleme Amerika’dan İngiltere’ye, kıta Avrupası ülkelerinden Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyadan talep geldiğini belirterek, "Toplam 7 muhabir bankanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz menkul kıymetleştirme işlemi, ülkemiz bankacılık sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en büyük işlem olma özelliğini taşıyor. Son dönemlerde özellikle Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde hizmet verdiğimiz müşterilerimizin dış ticaret işlemlerine daha fazla aracılık etmiş olmamız, yurtdışından gelen nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programımızın kapasitesini artırmamızı sağladı. Artan kapasitemizi verimli bir şekilde kullanarak böyle başarılı bir işleme imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, VakıfBank’a duydukları güven ve sundukları destekten ötürü katılımcı bankalara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Fitch Ratings'in işlemle ilgili değerlendirmesine de değinerek "Verilen bu not, bankamızın derecelendirme notunun 3 not üzerindedir. Bu başarılı işlemle VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ve itibarı bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bankamız ülkemize ve reel sektöre her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi. 

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