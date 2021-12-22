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1 Aralık'ta ne kadar döviz satıldığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık tarihli doğrudan müdahalesi ile 844 milyon dolar sattığını açıkladı.

22.12.2021 - 10:14 | | Foreks
1 Aralık'ta ne kadar döviz satıldığı belli oldu

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 844 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Merkez Bankası, aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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