1 milyar dolardan fazla kripto para buhar oldu

Son günlerde 18 bin 500 ve 20 bin 500 dolar seviyeleri civarında dalgalanan ve cansız seyreden kripto varlıklarda son 24 saat içerisinde görülen yükseliş bazı yatırımcıların ciddi tutarda para kaybetmesine yol açtı.

Bitcoin bu hafta 20 bin dolar olan kritik seviyeyi kısa süreliğine aşsa da buranın üzerinde kalıcılığını sağlayamamıştı. Lider coin geçtiğimiz gün 20 bin 400 dolara kadar yükseldikten sonra günü 20 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde tamamlamıştı.

Bugün ise Bitcoin öncülüğünde kripto piyasasında görülen yükseliş eğilimi sürüyor. Güne 20 bin 79 dolardan başlayan Bitcoin 20 bin 966 dolara kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti. Böylelikle lider coin iki günde yüzde 8.4 oranında yükseliş gösterdi.

ETHEREUM’DA SERT YÜKSELİŞ

En yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise geçtiğimiz gün bin 340 dolar seviyesi civarından yönünü yukarı çevirdi. Bugün bin 593 dolara kadar yükselen Ethereum son iki işlem gününde yüzde 18'den fazla prim yaptı.

PİYASA BİR GÜNDE 60 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PRİM YAPTI

Dün 900 milyar doların altında seyreden kripto paraların toplam sermaye değeri ise bugün 961 milyar dolara kadar yükseldi. Kripto paralardaki pozitif hava yatırımcıların dikkatini çekerken, fiyatların neden yükseldiği ise merak ediliyor.

İŞTE YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Hafta başında yükseliş gösteren dolar endeksi son iki işlem gününde de gerileme kaydediyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 109.938 seviyesine kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi kripto paraların primli seyretmesinde etkili oluyor.

Kasım ayının ilk günlerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği faiz kararı piyasalarda hayati önem taşıyor. Fed’in 75 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. Fed’in kararı piyasalarda yönü tayin edecek.

KRİPTO YATIRIMCILARI SERVET KAYBETTİ

Piyasada risk iştahının artmasıyla birlikte kripto paralarda pozitif hava hakim ancak bazı yatırımcılar son 24 saatte resmen servet kaybetti. Coinglass tarafından derlenen verilere göre yatırımcılar son 24 saat içerisinde kaldıraçlı işlemlerde 1.38 milyar dolar kaybetti.

Son 24 saatte en yüksek tasfiye 693 milyon dolar ile Bitcoin’de gerçekleşti. 186 bin 469 kişinin parası buhar olurken, tek seferde yapılan işlemlerde en yüksek tasfiye oranı OKEX borsasında gerçekleşti. Ethereum/USDT paritesinde 3 milyon dolar buhar oldu.

Özellikle ayı piyasasında birçok yatırımcının kaldıraçlı işlemlerde short pozisyon açtığı gözlenirken, kripto varlıklarda görülen sert yükselişler bu yatırımcıların parasının buhar olmasına yol açıyor. Vadeli işlemlerde kripto varlıkların düşeceğini öngören yatırımcılar piyasanın yükselmesiyle servet kaybediyor.