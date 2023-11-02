10 ayda 45 şirketin halka arzı gerçekleşti

İsrail’in Filistin’e saldırılarının küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı bu dönemde borsa yatırımcıları halka arzlara ilgi göstermeye devam ediyor. Son dönemde artan halka arzlarda toplam yatırımcı sayısı 90 milyona yaklaştı.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 1 Ekim 2023 itibarıyla düzenlenen halka arz verilerine göre yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz olurken, 89 milyon 986 bin 961 toplam yatırımcı sayısına ulaşıldı. Halka arzdan 62,13 milyar lira tutar toplandı.

Böylece geçtiğimiz yılın toplam halka arz edilen şirket sayısı 1 Ekim itibarıyla aşıldı. Geçtiğimiz yıl 40 şirket halka açılmıştı.