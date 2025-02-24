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100 TL ve 10 TL'lik yeni banknotlar tedavülde

E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 100 Türk Lirası ve VII. Tertip 10 Türk Lirası banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

24.02.2025 - 11:18 | | İHA
100 TL ve 10 TL'lik yeni banknotlar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) duyurusunda, 1211 sayılı Kanun’un TCMB’ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı belirtildi.

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Duyuruda, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 100 TL ve 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi.

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