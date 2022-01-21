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2,4 milyar euroluk ceza temyize gidiyor

Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kestiği 2,4 milyar euro cezayı temyize götürecek.

21.01.2022 - 07:42 |
2,4 milyar euroluk ceza temyize gidiyor

Google LLC Sözcüsü, AB Komisyonu'nun kestiği 2,4 milyar euro anti-tekel cezasını temyize götüreceklerini söyledi.

Sözcü, AB Komisyonu'nun Kasım 2021'de kestiği cezanın AB Genel Mahkemesi'nde temyiz edilmesine "dikkatli değerlendirmeler sonrası" karar verildiğini ve Avrupa Adalet Divanı'ndan bazı hukuki netleşmeler bekleyen alanlar olduğunu belirtti.

Google LLC ayrıca, alınan kararları temyiz etseler de AB Komisyonu ile yapıcı şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.

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