'2 faiz indirimi daha beklenmesi adil'

Rehn, yetkililerin enflasyonun %2'ye dönmesini sağlamaları gerekirken, ekonomik faaliyeti aşırı derecede azaltmamaları gerektiğini de söyledi.

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"Piyasa verilerine bakarsanız, iki faiz indirimi daha olacağını ve böylece bu yılın sonunda %3,25'e ulaşacağımızı ve nihai oranla birlikte %2,25, %2,50 civarında bir yerde olacağımızı ima ediyor" diye konuşan Rehn, "Benim görüşüme göre bunlar makul beklentiler" ifadelerini kullandı.

Rehn, "Dezenflasyonist sürecin devam ettiğini ve orta vadedeki simetrik %2'lik hedefimize doğru ilerlediğini görmemiz halinde bu doğrultuda kalacağımızı ve faiz indirimlerine devam edeceğimizi varsaymak makul olacaktır" dedi.