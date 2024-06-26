'2 faiz indirimi daha beklenmesi adil'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn'e göre yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasını iki kez daha gevşetmesi ve borçlanma maliyetlerini 2025 yılında %2,25'e kadar düşürmesi yönündeki beklentileri adil.
26.06.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
Rehn, yetkililerin enflasyonun %2'ye dönmesini sağlamaları gerekirken, ekonomik faaliyeti aşırı derecede azaltmamaları gerektiğini de söyledi.
Haberin Devamı
"Piyasa verilerine bakarsanız, iki faiz indirimi daha olacağını ve böylece bu yılın sonunda %3,25'e ulaşacağımızı ve nihai oranla birlikte %2,25, %2,50 civarında bir yerde olacağımızı ima ediyor" diye konuşan Rehn, "Benim görüşüme göre bunlar makul beklentiler" ifadelerini kullandı.
Rehn, "Dezenflasyonist sürecin devam ettiğini ve orta vadedeki simetrik %2'lik hedefimize doğru ilerlediğini görmemiz halinde bu doğrultuda kalacağımızı ve faiz indirimlerine devam edeceğimizi varsaymak makul olacaktır" dedi.