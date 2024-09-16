2 kurum Fed’den faiz indirimi bekliyor

Goldman Sachs Research, bu yılın kalan FOMC toplantılarında her biri 25 baz puanlık üç faiz indirimi beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

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Goldman Sachs, "18 Eylül'de yapılacak faiz indiriminin mütevazı boyutta olacağına dair güvenimiz son verilerin ardından arttı" dedi.

Rabobank iş gücü piyasasının yılın geri kalanında daha da kötüleşmesini beklediklerini belirterek Fed'in önümüzdeki dört FOMC toplantısında her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimine gitmesini beklediklerini bildirdi.

Ocak ayından sonra ise politikanın büyük ölçüde bir sonraki yönetimin ekonomi politikalarına bağlı olacağını belirten Rabobank, "Trump'ın zaferi muhtemelen evrensel bir gümrük vergisine ve Fed'in faiz indirim döngüsünü durdurması gereken enflasyonda bir toparlanmaya yol açacaktır. Harris'in zaferi ise muhtemelen daha az enflasyonist olacak ve 2025'te ek faiz indirimleri için alan sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.