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Uzmanpara2 şirketin faaliyet izni kapsamı genişletildi
HaberlerUzmanpara2 şirketin faaliyet izni kapsamı genişletildi

2 şirketin faaliyet izni kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

10.01.2025 - 09:52 |
2 şirketin faaliyet izni kapsamı genişletildi

TCMB'nin D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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