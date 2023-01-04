'2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum'

Martin Kazaks şubat ve mart aylarında yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantılarında faiz oranlarının "ciddi şekilde" artırılmasını beklediğini söyledi.

"Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazaks, "Elbette eğer biz enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.

ECB, 2022 yılında faizi 250 baz puan yükseltti. Piyasalar şubat ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırımlar yapılacağını fiyatlıyor.