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2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft bunu rakamlara da yansıttı. Microsoft, resmi olarak en seçkin şirketler arasına girdi. Bunu ise piyasa değerini 2 trilyon doları aşarak kazanmış oldu.

23.06.2021 - 10:42 | | UZMANPARA
2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Geçen yıl Apple’ın ulaştığı trilyonluk değere ulaşabilen halka açık ikinci Amerikan şirketi olan Microsoft’un piyasa değeri salı gününden sonra 2 trilyon doları aşmayı başardı. Aynı gün hisse senetlerinde yüzde 1.1’lik bir artış da yaşandı.

Hatırlatmak gerekirse şirket, 1 trilyon dolarlık piyasa değeri işaretini ilk kez geçtikten iki yıl sonra 2 trilyon dolarlık dönüm noktasına ulaşabildi. Koronavirüs salgınının kazananlarından olan şirket, sunduğu hizmetleri pandemi sürecine dahil etti ve özellikle evden çalışma sisteminde çalışanların ihtiyaçlarına yönelik projeleri devreye aldı.

Microsoft'un hissesi ise ABD'de koronavirüs kısıtlamalarının yürürlüğe girmeye başladığı Mart 2020'den bu yana yüzde 64 değer kazandı.

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